Bảo đảm an toàn thông tin: Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu

Chỉ thị mới của Lào Cai nêu rõ trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lớn nhất về việc đảm bảo an toàn thông tin. (Ảnh minh họa: QĐND)

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Trong Chỉ thị vừa ban hành, UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng ở mỗi cơ quan trong thẩm quyền quản lý và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước ở đơn vị.

Lãnh đạo các đơn vị, địa phương cử cán bộ đầu mối chịu trách nhiệm về an toàn thông tin mạng, đồng thời tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị. Tùy quy mô có thể tự thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị có đủ năng lực thực hiện.

Phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT giám sát, phòng ngừa và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin của đơn vị để thông báo đến Sở TT&TT và Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh ngay khi phát hiện nguy cơ hoặc xảy ra sự cố.

Chỉ thị nêu rõ yêu cầu mọi cá nhân quản lý chặt chẽ chữ ký số, các tài khoản được cấp để khai thác hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm tính bảo mật; tuân thủ quy định, quy chế sử dụng chữ ký số khi gửi, ban hành văn bản điện tử trên môi trường mạng. Chỉ sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh để gửi nhận, trao đổi văn bản, tài liệu công vụ. Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng được quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Các cơ quan, đơn vị có trang thông tin điện tử tổng hợp, Cổng thông tin điện tử, các hệ thống thông tin có kết nối Internet thực hiện theo dõi thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời sự cố xảy ra; kiểm soát chặt chẽ thông tin trước khi đưa lên trên trang; không soạn thảo, in ấn tài liệu mật trên máy tính có kết nối mạng, điện thoại thông minh, máy tính bảng. Bố trí máy tính độc lập, không kết nối mạng để soạn thảo, in ấn tài liệu mật; không lưu trữ cơ sở dữ liệu, tài liệu có chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên máy tính kết nối mạng Internet, mạng nội bộ.

Thường xuyên rà soát, thực hiện nâng cấp, phát triển, chuẩn hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ mới hiện đại, đáp ứng yêu cầu triển khai các phần mềm ứng dụng chuyên ngành, phần mềm dùng chung của UBND tỉnh đảm bảo tăng cường năng lực và tính sẵn sàng của các hệ thống công nghệ thông tin duy trì ổn định, an toàn. Đồng thời, nâng cao nhận thức và liên tục bồi dưỡng kiến thức về an toàn thông tin cho cán bộ tại cơ quan, đơn vị.

Cũng trong Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Sở TT&TT tiếp tục tham mưu, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước của tỉnh. Sở sẽ làm đầu mối chuyên trách về an toàn thông tin mạng, tổ chức triển khai các giải pháp và điều phối tổ chức xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin mạng trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng và xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố; đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương...

Chỉ thị cũng nhấn mạnh việc ưu tiên nguồn kinh phí hằng năm cho hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh mạng trong các cơ sở đào tạo và trường học trên địa bàn và coi đây là một nhiệm vụ bắt buộc phải được triển khai nhằm phòng ngừa vi phạm về an toàn, an ninh mạng trong trường học và cơ sở đào tạo.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại tỉnh thiết lập, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng trực thuộc để bảo vệ hệ thống, khách hàng của mình; hỗ trợ các cơ quan, tổ chức nhà nước giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối, hướng dẫn của Bộ TT&TT và cơ quan chuyên trách địa phương cũng như triển khai biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo đúng hướng dẫn.

D.V