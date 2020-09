Lào Cai yêu cầu cán bộ, công chức quản lý chặt chữ ký số, tài khoản được cấp

Lãnh đạo các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải yêu cầu mọi cá nhân quản lý chặt chẽ chữ ký số, tài khoản được cấp để khai thác hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm tính bảo mật.

Yêu cầu nêu trên là một nội dung trong Chỉ thị về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn Lào Cai, mới được Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Xuân Phong ký ban hành.

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lộ, lọt thông tin

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, tình hình an toàn thông tin mạng có nhiều diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng tăng cường tấn công, thâm nhập hệ thống mạng thông tin trọng yếu của Đảng, Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tài chính, ngân hàng để thu thập, đánh cắp thông tin bí mật nhà nước, phát tán thông tin xấu độc, phá hoại, gây rối nội bộ… gây ảnh hưởng xấu về chính trị, kinh tế, văn hóa và trật tự, an toàn xã hội.

Trên địa bàn tỉnh, các hoạt động hướng dẫn về biện pháp phòng chống, khắc phục và cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin mạng đã được triển khai.

Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn thông tin mạng chưa được các cơ quan quan tâm đúng mức, chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng. Thậm chí một số cơ quan, tổ chức, cá nhân còn chủ quan, sơ hở trong quản lý thông tin nội bộ và thông tin bí mật nhà nước, dẫn đến nguy cơ mất an toàn thông tin.

Các cán bộ, nhân viên trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai phải tuân thủ quy định, quy chế sử dụng chữ ký số khi gửi, ban hành văn bản điện tử (Ảnh minh họa)

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam và đẩy mạnh đảm bảo an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước tại Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung công việc.

Cụ thể, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện được yêu cầu phải chỉ đạo triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin trên môi trường mạng ở mỗi cơ quan, trong thẩm quyền quản lý của đơn vị, địa phương. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra sự cố lộ, lọt thông tin bí mật nhà nước tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Luật: An toàn thông tin mạng, Bảo vệ bí mật nhà nước, An ninh mạng; Nghị định 85 ngày 1/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, Chỉ thị 14 ngày 7/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tại Lào Cai có trách nhiệm cử cán bộ đầu mối về an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị; tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng, giám sát, bảo vệ hệ thống thông tin nội bộ của cơ quan, đơn vị (tùy quy mô của đơn vị có thể tự thực hiện hoặc lựa chọn đơn vị đủ năng lực thực hiện).

Phối hợp chặt chẽ với Sở TT&TT, Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh để giám sát, phòng ngừa và ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin tại đơn vị, địa phương mình. Khi phát hiện có sự cố hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố an toàn thông tin mạng, cần thông báo về Sở TT&TT, Tổ ứng cứu sự cố máy tính của tỉnh để được hỗ trợ, ứng cứu.

Đặc biệt, theo Chỉ thị của UBND tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương còn có trách nhiệm yêu cầu mọi cá nhân quản lý chặt chẽ chữ ký số, tài khoản được cấp để khai thác các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ, bảo đảm tính bảo mật; tuân thủ quy định, quy chế sử dụng chữ ký số khi gửi, ban hành văn bản điện tử;

Chỉ sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh như hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý văn bản và điều hành... để gửi nhận, trao đổi văn bản, tài liệu công vụ (trừ văn bản, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước). Bảo đảm các hệ thống kỹ thuật hoặc thuê dịch vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng chuyên biệt đáp ứng quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ…

Tăng cường phối hợp trong bảo đảm an toàn thông tin mạng

Cũng trong Chỉ thị về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng mới ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao Sở TT&TT tham mưu, tổ chức thực thi và kiểm tra, đôn đốc thực hiện quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước.

Làm đầu mối chuyên trách về an toàn thông tin mạng, tổ chức triển khai những giải pháp và điều phối tổ chức xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin mạng trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở TT&TT có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên trách về an toàn, an ninh mạng của các Bộ: TT&TT, Công an, Quốc phòng trong giám sát, chia sẻ thông tin, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng và xử lý nguy cơ, ứng cứu sự cố. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong bảo đảm an toàn thông tin mạng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức cũng như người dân, doanh nghiệp trên địa bàn về đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân; phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện trong giám sát, rà soát, quét lỗ hổng bảo mật, ứng cứu sự cố…

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn tỉnh Lào Cai được yêu cầu phải thiết lập, kiện toàn đầu mối đơn vị chuyên trách an toàn thông tin mạng trực thuộc để bảo vệ hệ thống, khách hàng của mình; tham gia hỗ trợ các cơ quan, tổ chức nhà nước giám sát, bảo vệ, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng dưới sự điều phối, hướng dẫn của Bộ TT&TT, Sở TT&TT; triển khai những biện pháp kỹ thuật bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo hướng dẫn của Bộ TT&TT.

