Khởi động cuộc thi trực tuyến 'Học sinh với An toàn thông tin' vào ngày 15/6

Năm 2021 là năm đầu tiên cuộc thi trực tuyến học sinh với an toàn thông tin được tổ chức tại Việt Nam. Đây cũng là hoạt động đầu tiên của Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng sau khi được thành lập.

Lập tổ chức phối hợp liên ngành về bảo vệ trẻ em trên mạng

Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (gọi tắt là Mạng lưới) mới được Bộ TT&TT ra quyết định thành lập, với tên gọi tiếng Anh là “Vietnam's Network for Child Online Protection”.

Gồm 24 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, Mạng lưới là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Bộ trưởng Bộ TT&TT tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và kết quả thực thi các nhiệm vụ phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, góp phần nâng cao nhận thức xã hội và tạo lập một môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

Bên cạnh cơ quan điều phối là Cục An toàn thông tin, Mạng lưới còn có các thành viên gồm: Cục Trẻ em, Bộ LĐTB-XH; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT; Vụ Gia đình, Bộ VH-TTDL; các Cục PTTH-TTĐT, Báo chí và báo VietNamNet của Bộ TT&TT; Ban Công tác Thiếu nhi, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam; Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF); tổ chức Plan International Việt Nam; tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Việt Nam; tổ chức ChildFund Việt Nam; Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD), Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á – Việt Nam; cùng các doanh nghiệp VNPT, Viettel, MobiFone, FPT, CMC Telecom, TikTok Việt Nam và VNG.

Một trong những nhiệm vụ của Mạng lưới là thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, nội dung lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em trên môi trường mạng. (Ảnh minh họa: hanoi.edu.vn)

Trong quyết định thành lập, Bộ TT&TT cũng nêu rõ các nhiệm vụ của Mạng lưới như: đẩy mạnh truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức xã hội về hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; tiếp nhận phản ánh, thu thập thông tin về các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Tổng hợp, phân loại và điều phối các thành viên xử lý những phản ánh, thông tin về hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cũng là một nhiệm vụ của Mạng lưới.

Cùng với đó, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm, nội dung lành mạnh, sáng tạo cho trẻ em trên môi trường mạng; tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Tham gia xây dựng và vận động thực hiện Bộ quy tắc ứng xử, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Kết nối với các mạng lưới bảo vệ trẻ em quốc tế nhằm nâng cao hình ảnh Việt Nam trong hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đồng thời, tư vấn, đề xuất chính sách, quy định về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việt Nam lần đầu có cuộc thi online về an toàn thông tin dành cho trẻ em

Với vai trò là cơ quan điều phối của Mạng lưới, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT có trách nhiệm thành lập Ban Điều hành do lãnh đạo cơ quan điều phối Mạng lưới làm Trưởng ban, Tổ giúp việc, Tổ chuyên gia của Mạng lưới để tổ chức và hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Mạng lưới.

Trao đổi với với ICTnews, đại diện Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cho biết một trong những hoạt động đầu tiên, sẽ được Mạng lưới tập trung triển khai sắp tới là cuộc thi trực tuyến “Học sinh với An toàn thông tin” dự kiến khởi động từ ngày 15/6.

Theo thông tin từ Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA), đơn vị chủ trì tổ chức cuộc thi online “Học sinh với An toàn thông tin”, năm nay là năm đầu tiên cuộc thi này được tổ chức tại Việt Nam dành cho đối tượng là học sinh THCS trên toàn quốc.

Cuộc thi online “Học sinh với An toàn thông tin” sẽ được tổ chức thường niên từ năm nay.

Là một hoạt động trọng tâm của VNISA trong năm 2021, cuộc thi online “Học sinh với An toàn thông tin” nhằm tuyên truyền, nâng cao hiểu biết, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho các học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước.

Cuộc thi cũng hướng tới việc tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy của Học sinh, giúp các em nhận diện và phòng, tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Học sinh sẽ thi trực tuyến qua website do Ban tổ chức xây dựng, với nội dung thi trắc nghiệm tập trung vào hiểu biết về quy định pháp luật liên quan tới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; các kiến thức, kỹ năng phòng chống nguy cơ mất an toàn, phòng chống xâm hại trên môi trường mạng của trẻ em và một số tình huống ví dụ điển hình…

Theo kế hoạch, sau khi cuộc thi “Học sinh với An toàn thông tin” năm 2021 được phát động chính thức vào giữa tháng 6/2021, học sinh THCS trên toàn quốc sẽ đăng ký, thi thử và ôn tập bắt đầu từ tháng 7 và dự kiến tham gia thi chính thức từ ngày 25/8 đến ngày 15/9.

Vân Anh