Laptop, desktop siêu bảo mật: Xu hướng của tương lai

Đảm bảo an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu về giá của Nghệ An icon

Quy chế của Nghệ An quy định, trách nhiệm của Sở Tài chính bao gồm bảo đảm an toàn cho hệ thống cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1 theo Luật An toàn thông tin mạng.