Lỗ hổng bảo mật mới trong Google Chrome đang bị hacker khai thác

Theo cảnh báo mới của Trung tâm NCSC, mặc dù chưa có thông tin chi tiết về cách thức khai thác lỗ hổng bảo mật CVE-2021-4102 trong trình duyệt Chrome, song lỗ hổng này được cho là đang được khai thác trong thực tế.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa cảnh báo các cơ quan, tổ chức về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng có mã CVE-2021-4102 trong Google Chrome.

Trung tâm NCSC cho biết, ngày 13/12 vừa qua, Google đã phát hành bản vá cho lỗ hổng bảo mật CVE-2021-4102 có mức ảnh hưởng nghiêm trọng tại phiên bản Chrome 96.0.4664.110 cho hệ điều hành Windows, Mac và Linux.

Lỗ hổng CVE-2021-4102 tồn tại trong công cụ JavaScript của Chrome v8, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý. “Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về cách thức khai thác lỗ hổng này, tuy nhiên lỗ hổng này được cho là đang được khai thác trong thực tế”, chuyên gia Trung tâm NCSC cho hay.

Vì thế, trung tâm khuyến nghị các cơ quan, tổ chức cần cập nhật bản vá trong thời gian sớm để tránh nguy cơ mất an toàn thông tin.

Lỗ hổng CVE-2021-4102tồn tạ i trong công cụ JavaScript của Chrome v8, cho phép đối tượng tấn công thực thi mã tùy ý. (Ảnh minh họa: techtimes.vn)

Theo số liệu của Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, trong 11 tháng đầu năm nay, hệ thống kỹ thuật của Cục đã ghi nhận 8.475 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, tăng 32,13% so với cùng kỳ 11 tháng đầu năm 2020. Trong gần 8.500 sự cố tấn công mạng này, có 1.789 cuộc tấn công lừa đảo (Phishing), 1.405 cuộc tấn công thay đổi giao diện (Deface) và 5.281 cuộc tấn công cài mã độc (Malware).

Cũng trong các tháng vừa qua, Cục An toàn thông tin đã liên tục giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Đã gửi văn bản, email cảnh báo gần 700 lỗ hổng, trong đó có các sự cố mất an toàn thông tin tại một số đơn vị lớn. Đồng thời, phát hiện và cảnh báo người dùng về các trang web, fanpage và loại hình tin nhắn lừa đảo.

Cùng với đó, Cục An toàn thông tin đã phát triển phần mềm bảo vệ miễn phí các thiết bị đầu cuối cho người dân; thống kê và cung cấp công cụ cho phép người dùng tra cứu về các trang web, fanpage lừa đảo; phối hợp với Cốc Cốc tổ chức “Chiến dịch Khiên xanh”, cảnh báo ngay khi người dùng truy cập vào 1 trang web lừa đảo; đặc biệt là đã xử lý hơn 400 web/blog lợi dụng tình hình dịch Covid-19 giả mạo các ngân hàng, tổ chức tài chính, tập đoàn, tổng công ty nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thông tin cá nhân của người dân.

Vân Anh