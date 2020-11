Long An tập huấn về bảo mật ứng dụng và CSDL điện toán đám mây

Lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác ATTT mạng của các cơ quan nhà nước trong tỉnh, trong đó tập trung bảo đảm ATTT cho một số hệ thống thông tin trọng điểm của Long An.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: longan.gov.vn

Từ ngày 27/10 đến 29/10, Sở Thông tin và Truyền thông Long An đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về an toàn bảo mật ứng dụng và cơ sở dữ liệu (CSDL) điện toán đám mây cho thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin (ATTT) mạng của tỉnh và cán bộ chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An, nhiều chuyên đề được chuyên gia, diễn giả trình bày tại lớp tập huấn như an toàn bảo mật các ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm tra thâm nhập lỗ hổng và các kỹ thuật thâm nhập lỗ hổng; kiểm tra lỗ hổng máy chủ Web; an toàn bảo mật cơ sở dữ liệu công nghệ mới MongoDB, NoSQL, Couchbas; đảm bảo an ninh mạng không dây Wireless và hạ tầng điện toán đám mây Cloud; kiểm thử xâm nhập các lỗ hổng phổ biến trong hạ tầng điện toán đám mây AWS, Azure; xu hướng an ninh mạng ứng dụng và cơ sở dữ liệu 2020...

Lớp tập huấn nhằm tăng cường công tác ATTT mạng của cơ quan nhà nước trong tỉnh, trong đó tập trung bảo đảm ATTT cho một số hệ thống thông tin trọng điểm của tỉnh (Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh, Thư điện tử tỉnh, các ứng dụng dùng chung của tỉnh…). Đồng thời, nâng cao năng lực chuyên môn về ATTT cho cho đội ngũ cán bộ phụ trách về công nghệ thông tin, mạng lưới điều phối ứng cứu sự cố về ATTT mạng của tỉnh.

Long An luôn quan tâm đến vấn đề an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh và thường xuyên tổ chức những hội nghị, chương trình tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức an ninh mạng cho cán bộ, công thức, viên chức các cấp. Long An cũng thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng.

Theo đó, Cơ quan thường trực của Đội ứng cứu là Sở Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, quy chế hoạt động của Đội; điều phối, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ ứng cứu sự cố ATTT mạng của các Sở, ban, ngành, địa phương; tổng hợp báo cáo hoạt động của Đội; giám sát hỗ trợ hoạt động và thực hiện nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT mạng trên địa bàn triển khai.

