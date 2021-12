Meta cùng chuyên gia Hiếu PC ra chuỗi video hướng dẫn người dùng Việt an toàn trên mạng

Meta vừa công bố kết hợp cùng chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chính thức ra mắt 1 chuỗi video về chủ đề Phòng chống lừa đảo, đảm bảo an toàn trực tuyến cho người dùng tại Việt Nam.

Ngày 8/12, với sự kết hợp cùng chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), Meta đã chính thức ra mắt một chuỗi video về chủ đề phòng chống lừa đảo, đảm bảo an toàn trực tuyến cho người dùng tại Việt Nam.

Chuỗi video hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của người dùng Việt Nam về những hành vi lừa đảo thường gặp khi tham gia hoạt động trực tuyến và cách bảo vệ tài khoản cá nhân của mình, sử dụng những công nghệ và công cụ sẵn có của trang mạng xã hội. Các video này sẽ được phát sóng trên trang Facebook Meta Việt Nam và trang cá nhân của chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu.

Theo Meta, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, mọi người dựa vào công nghệ ngày một nhiều hơn cho các hoạt động học tập, làm việc hay duy trì kết nối với nhau, và vì thế cũng đứng trước nguy cơ bị tấn công lừa đảo, đối mặt với những hình thức giả mạo trên không gian mạng.

Do đó, các nội dung video mới ra mắt được xây dựng chặt chẽ, hấp dẫn với định dạng hoạt hình, giúp người xem dễ dàng nhận diện kẻ gian, chiêu thức lừa đảo của chúng và nắm vững những bí kíp giúp tránh xa những tình huống đe dọa an toàn trực tuyến.

Cụ thể, chân dung của 5 kẻ gian điển hình trên nền tảng Facebook với chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi hơn đã được phác họa trong chuỗi video clip chủ đề phòng chống lừa đảo, đảm bảo an toàn trực tuyến cho người dùng tại Việt Nam, đó là: Kẻ lừa đảo cho vay - Đề xuất cho vay lãi suất rất thấp, với yêu cầu người dùng trả một khoản phí để có thể tiếp cận khoản vay này; Kẻ lừa đảo trúng xổ số - Thông báo rằng người dùng đã trúng số hoặc giành được một giải thưởng nào đó, và yêu cầu họ gửi một khoản phí để nhận được;

Kẻ lừa đảo tình cảm - Tiếp cận người dùng như là một cá nhân muốn kết bạn hoặc hẹn hò, nhưng sẽ dụ dỗ để chiếm đoạt tiền bạc; Kẻ lừa đảo tuyển dụng - Dụ người dùng chia sẻ thông tin cá nhân thông qua thông báo tuyển dụng cho một việc làm không tồn tại; Kẻ lừa đảo bán hàng trực tuyến - Chào bán những sản phẩm không hề tồn tại, thường với mức giá rất rẻ để lừa người mua hàng.

Khi người dùng đã biết cách nhận diện những kẻ lừa đảo điển hình này, họ sẽ được cung cấp 5 bí kíp quan trọng giúp bảo vệ tài khoản cũng như những trải nghiệm trực tuyến an toàn, bao gồm: Không bao giờ chuyển tiền hoặc thông tin cá nhân cho những người mà mình không biết; Không click vào những liên kết đáng ngờ, luôn xem kỹ đường link trang web để đảm bảo đây là liên kết chính thống; Không chia sẻ mật khẩu của mình cho bất cứ ai, kể cả người thân quen; Không đồng ý kết bạn với người lạ; Thiết lập xác thực hai yếu tố để bảo vệ tài khoản không bị giả mạo.

Theo đại diện kinh doanh toàn cầu tại Việt Nam của Meta khẳng định: Chính sách của hãng tuyệt đối không chấp nhận mọi hành vi lừa đảo trên các nền tảng dịch vụ của mình, và đơn vị sẽ có biện pháp loại bỏ các hành vi vi phạm pháp luật nhanh nhất có thể.

Meta hiện có hơn 35.000 nhân viên làm việc suốt ngày đêm để đảm bảo an toàn cho người dùng, song cũng ý thức rõ rằng đây là một công tác đòi hỏi sự bền bỉ, bởi mỗi ngày, luôn có những mối nguy, những chiêu thức lừa đảo mới bị phát giác. "Chúng tôi khuyến nghị người dùng báo cáo các hành vi khả nghi và tìm hiểu thêm những kiến thức về an toàn trực tuyến tại Trung tâm trợ giúp của Facebook. Chúng tôi hi vọng những video này sẽ giúp người dùng Việt Nam hiểu rõ hơn về những cách thức bảo vệ an toàn bản thân trên môi trường mạng để từ đó có được những trải nghiệm trực tuyến tích cực", đại diện kinh doanh toàn cầu tại Việt Nam của Meta cho hay.

Chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), chia sẻ: "Công nghệ và các nền tảng xã hội giúp nối liền khoảng cách giữa con người với con người, song cũng có những kẻ xấu, lợi dụng kẽ hở và sự cả tin của nhiều người để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc đánh cắp thông tin cá nhân. Nhằm tối ưu trải nghiệm và những lợi ích mà mạng xã hội mang lại cho cuộc sống, người dùng cần nắm vững những nguyên tắc để phòng tránh rủi ro, đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ quyền riêng tư của mình”.

Chuỗi video tuyên truyền chủ đề Phòng chống lừa đảo, đảm bảo an toàn trực tuyến cho người dùng tại Việt Nam tiếp tục là một sáng kiến mới trong khuôn khổ chương trình “We Think Digital” - “Tư duy thời đại số” được thiết kế nhằm nâng cao nhận thức và trang bị cho học sinh, phụ huynh và các giáo viên các kỹ năng cần thiết để trở thành những công dân số có trách nhiệm.

Tính đến nay, chương trình “We Think Digital” - “Tư duy thời đại số” đã cung cấp các khóa tập huấn và tài liệu giáo dục về các kỹ năng số quan trọng như cách bảo vệ danh tính số, tư duy phản biện, tôn trọng trong giao tiếp và thể hiện sự thấu cảm trên môi trường trực tuyến cho 428.932 học sinh, sinh viên và 16.164 giáo viên tại 32 tỉnh, thành phố trên cả nước.

