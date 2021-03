Microsoft cảnh báo hacker khai thác lỗ hổng Exchange Server

Máy chủ thư là hệ thống máy chủ được cấu hình riêng theo tên miền của doanh nghiệp, dùng để gửi và nhận thư điện tử. Cảnh báo của Microsoft là ví dụ mới nhất cho thấy các chương trình phổ biến có thể bị khai thác như thế nào để giăng bẫy trên mạng.

Trên blog mới, Microsoft giải thích chiến dịch tấn công sử dụng 4 lỗ hổng chưa được phát hiện trong nhiều phiên bản Exchange. Đây là tác phẩm của nhóm tin tặc có tổ chức HAFNIUM. Còn theo hãng bảo mật Volexity, họ từng ghi nhận hacker sử dụng 1 trong các lỗ hổng này để đánh cắp từ xa “nội dung đầy đủ của vài hộp thư người dùng”.

Trước khi Microsoft thông báo, hành vi ngày một hung hãn của nhóm tin tặc đã thu hút sự chú ý trong cộng đồng bảo mật. Mike McLellan, Giám đốc bảo mật Secureworks của Dell Technologies, cho biết ông để ý hoạt động nhằm vào các máy chủ Exchange có sự gia tăng đột biến vào đêm hôm 28/2, với khoảng 10 khách hàng của ông báo cáo.

Bộ sản phẩm phổ biến của Microsoft đang trong tầm ngắm kể từ vụ tấn công SolarWinds. Trong một số trường hợp khác, hacker lợi dụng cách khách hàng cài đặt dịch vụ Microsoft để xâm nhập hoặc đào sâu hơn vào các mạng bị ảnh hưởng.

Hacker trong vụ SolarWinds thậm chí cũng đột nhập vào Microsoft, truy cập và tải về mã nguồn – trong đó có một số thành phần liên quan tới Exchange, sản phẩm lịch và email của công ty.

Theo quan sát của ông McLellan, vào lúc này, hoạt động tấn công dường như tập trung vào phát tán mã độc và chuẩn bị các bước để xâm nhập sâu hơn, thay vì tiến thẳng vào mạng lưới. Ông cho biết giữa ghi nhận hành động nào tiếp theo và dự đoán còn nhiều công ty nữa gặp sự cố. Dù vậy, một số công ty nhỏ đã thực sự bị khai thác.

Microsoft chia sẻ các mục tiêu của tin tặc bao gồm chuyên gia nghiên cứu bệnh tật, doanh nghiệp luật, tổ chức đào tạo bậc cao, nhà thầu quốc phòng, viện chính sách, tổ chức phi chính phủ. Bản vá cho 4 lỗ hổng đã được Microsoft gửi tới người dùng, sớm hơn một tuần so với lịch thông thường (thứ Ba tuần thứ hai hàng tháng).

Du Lam (Theo Reuters)

Một nội dung được tỉnh Long An tập trung tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương trong năm nay là các nguy cơ mất an toàn thông tin và những kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng.