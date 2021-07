Mỹ đổ lỗi cho Trung Quốc về vụ tấn công vào máy chủ Microsoft Exchange

Washington cáo buộc Bắc Kinh đứng sau vụ tấn công vào máy chủ email của Microsoft gây ảnh hưởng tới hàng chục nghìn tổ chức hồi đầu năm nay.

Một liên minh gồm các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên minh châu Âu (EU), Úc, New Zealand và Nhật Bản vừa được thành lập để đối mặt với những mối đe dọa an ninh mạng toàn cầu.

Trong thông cáo chung đầu tiên hôm thứ Hai, liên minh này cáo buộc Trung Quốc đứng sau vụ tấn công vào máy chủ email Microsoft Exchange hồi đầu năm nay.

Ngoài ra, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ chia sẻ thông tin tình báo về các mối đe dọa an ninh mạng và hợp tác phòng thủ trên không gian mạng, một quan chức cấp cao trong chính quyền của ông Joe Biden cho biết.

Một tin tặc đang giám sát vụ tấn công mạng toàn cầu ở Đông Hoàn, Quảng Đông, Trung Quốc.

Cũng trong thông báo của mình, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ, Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và An ninh mạng và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phát đi bản tư vấn liệt kê 50 chiến thuật, kỹ thuật và các phương pháp mà tin tặc sử dụng, cáo buộc được Trung Quốc bảo trợ.

Vụ tấn công vào máy chủ Microsoft Exchange hồi tháng 3 được cho là khiến ít nhất 30.000 tổ chức của Mỹ và hàng trăm nghìn người trên thế giới chịu ảnh hưởng.

Microsoft sau đó nhanh chóng xác định được danh tính nhóm tin tặc đứng sau một mạng lưới ở Trung Quốc gọi là Hafnium.

Mỹ sau đó ngừng đổ lỗi cho Bắc Kinh về vụ tấn công nhằm có thêm thời gian thu thập bằng chứng chứng minh Hafnium có liên quan đến Trung Quốc.

Ở thời điểm hiện tại khi các cuộc tấn công mạng diễn ra theo chiều hướng ngày càng phức tạp và khó lường, một liên minh an ninh mạng có thể trở thành hình mẫu trong tương lai cho các nỗ lực đối phó với những mối đe dọa xuyên quốc gia.

Thông cáo chung hôm thứ Hai được xây dựng dựa trên nỗ lực của Tổng thống Mỹ Joe Biden nhằm tập hợp sự ủng hộ của các đồng minh NATO và EU trong việc đối đầu với Trung Quốc.

Mỹ còn đưa ra khuyến cáo kinh doanh, cảnh báo các công ty Mỹ có thể bị xâm phạm dữ liệu bởi Trung Quốc nếu tiếp tục hoạt động ở Hồng Kông. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc Mỹ can thiệp vào chuyện nội bộ nước này.

Ở thời điểm hiện tại, liên minh do Mỹ dẫn đầu tập trung vào công tác hợp tác và cảnh báo mối đe dọa an ninh mạng chứ không phải một hành động trả đũa.

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng vụ tấn công Microsoft là “hành động đe dọa an ninh, sự ổn định ở không gian mạng”. Nhưng giới chức Mỹ nhận thức được rằng không một hành động cứng rắn nào có thể thay đổi lập trường, hành vi của Trung Quốc vì vậy Mỹ bắt đầu tìm kiếm thêm đồng minh.

Phương Nguyễn (Theo CNBC)