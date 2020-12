Năm 2020, Ninh Thuận xử lý hơn 600 thư điện tử công vụ nghi nhiễm virus

Trong số thư điện tử công vụ được kiểm tra, cô lập ở Ninh Thuận năm qua, có 500 thư gửi vào mail Ninh Thuận và 114 thư từ mail Ninh Thuận gửi đi. Bên cạnh đó, đã có 43 địa chỉ thư điện tử bị đưa vào “blacklist”.

Ngày 13/11/2020, Sở Thông tin & Truyền thông (Sở TT&TT) tỉnh Ninh Thuận ban hành báo cáo số 2291/BC-STTTT, về tổng kết hoạt động ngành năm 2020, cùng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Báo cáo này nêu không ít kết quả cụ thể trong tăng cường an toàn thông tin năm qua ở Ninh Thuận. Với hệ thống thư điện tử công vụ, Ninh Thuận đã thường xuyên kiểm tra, cô lập thư bị nhiễm virus, spam, mã độc.

Được biết, trong số thư điện tử công vụ được kiểm tra, cô lập, có 500 thư gửi vào mail Ninh Thuận và 114 thư từ mail Ninh Thuận gửi đi. Bên cạnh đó, đã có 43 địa chỉ thư điện tử bị đưa vào “blacklist”.

Trong số thư điện tử công vụ được kiểm tra, cô lập ở Ninh Thuận năm qua, có 500 thư gửi vào mail Ninh Thuận và 114 thư từ mail Ninh Thuận gửi đi (ảnh minh họa).

Mặt khác, hệ thống cơ sở hạ tầng tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh được trang bị 16 máy chủ, 3 thiết bị lưu trữ dữ liệu, 2 thiết bị tường lửa, 2 thiết bị phòng chống thư rác, 1 thiết bị phòng chống tấn công web, phòng chống virus, cùng hệ thống giám sát…

Trong năm 2020, Ninh Thuận cũng có một sự kiện quan trọng. Ngày 23/10, UBND tỉnh Ninh thuận tổ chức lễ khai trương thí điểm Trung tâm Giám sát an toàn, thông tin mạng và điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

Hiện tỉnh Ninh Thuận đã triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin tại các đơn vị theo mô hình 4 lớp. Với lớp cuối cùng là kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia, hồi tháng 8, Sở TT&TT Ninh Thuận đã có công văn gửi Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Ngày 1/9, Sở TT&TT Ninh Thuận đã kết nối, chia sẻ thông tin giám sát an toàn thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) trực thuộc Cục An toàn thông tin; đồng thời cung cấp dải địa chỉ IP Public của các hệ thống thông tin trong những đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

H.A.H