Nâng cao hiệu quả phối hợp đảm bảo an ninh mạng trong ASEAN+3

Hội nghị quốc tế “Nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp trong đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng của các nước ASEAN+3 vừa được tổ chức ngày 28/12.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 28/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị quốc tế “Nâng cao hiệu quả hợp tác, phối hợp trong đảm bảo an ninh mạng và phòng, chống tội phạm mạng của các nước ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc)”.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ năm ASEAN 2020 do Việt Nam làm chủ tịch. Tham dự hội thảo có đại diện đơn vị chức năng của các bộ, ban, ngành; đại diện Đại sứ quán 10 nước ASEAN và một số nước đối tác tại Hà Nội như Nga, Pháp, Italy, Israel; Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA); Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA); một số tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; các điểm cầu trực tuyến từ Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar, Hàn Quốc, Indonesia.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: Năm 2020 là một năm nhiều dấu ấn khi Việt Nam đã thành công trong vai trò kép là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Cùng với sự thâm nhập mạnh mẽ của các thiết bị thông minh và các dữ liệu mang tính đột phá vào đời sống con người, an ninh mạng vô cùng quan trọng để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh kinh tế phát triển nhanh và phức tạp.

Khu vực ASEAN đang là mục tiêu của các cuộc tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu người dùng do tỷ lệ sử dụng Internet cao, khoảng 480 triệu người, chiếm 75% dân số. Tội phạm sử dụng công nghệ cao đặt ra những thách thức mới cho các lực lượng chức năng của các quốc gia. Các nước ASEAN+3 đã tăng cường hợp tác để đối phó với loại tội phạm này.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cho biết hội nghị là cơ hội để các cơ quan thực thi pháp luật của các nước ASEAN+3 chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng trong khu vực, góp phần tạo ra một không gian mạng lành mạnh, an toàn, ổn định, giữ vững an ninh, hòa bình và phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Trước đó, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng lần thứ 5 được Singapore tổ chức trực tuyến ngày 7/10. Đoàn Việt Nam do Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị. Ông S. Iswaran, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin kiêm Bộ trưởng phụ trách an ninh mạng Singapore nhấn mạnh, bất chấp những thiệt hại kinh tế đáng kể do COVID-19 gây ra, khu vực Đông Nam Á vẫn duy trì vị trí ổn định để tận dụng sự phát triển của công nghệ số. Song, nền tảng kinh tế kỹ thuật số phát triển cũng khởi tạo những mối đe dọa âm thầm mang tên “tấn công mạng”. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số an toàn và bảo mật cần phải được xây dựng, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế kỹ thuật số trong khu vực. Do đó, điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với ASEAN lúc này là cùng nhau giải quyết thách thức ANM một cách tổng thể, bền vững trên tinh thần cùng phối hợp…

Tại hội thảo, đại diện Việt Nam của Nhóm làm việc của ASEAN về tội phạm mạng tại Tổ hợp toàn cầu của INTERPOL đã trình bày về xu hướng tội phạm mạng trong khu vực ASEAN. Trong khi đó, đại diện cơ quan thực thi pháp luật của Singapore, Thái Lan và Trung Quốc chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng và thực thi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân, công tác đảm bảo an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, cơ chế ứng phó với các sự cố an ninh mạng cũng như những nỗ lực phòng, chống tội phạm mạng, đặc biệt là trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19.

Thông qua hội nghị, Bộ Công an sẽ có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn để nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng; quá trình hợp tác về an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng giữa các nước ASEAN+3 sẽ tiếp tục được tăng cường, mở rộng, những khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ; nhận thức, sự hiểu biết, lòng tin và trách nhiệm của các nước ASEAN, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp được nâng cao, gắn kết.

Hải Lam