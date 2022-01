Nâng cấp chiến lược, tăng trưởng doanh thu với giải pháp toàn diện cho website doanh nghiệp

Vào 9h30 - 11h30 ngày 12-13/01/2022, CMC Telecom phối hợp CMC Cyber Security và Chili tổ chức chuỗi hội thảo online “Xây dựng giải pháp tổng thể cho Website của doanh nghiệp” mang đến các giải pháp thiết kế, quản trị, vận hành website tối ưu nhất.

Chuỗi hội thảo “Xây dựng giải pháp tổng thể cho Website của doanh nghiệp” do CMC Telecom phối hợp cùng CMC Cyber Security và Chili tổ chức vào ngày 12-13/01/2022 tới đây sẽ mang đến cho doanh nghiệp các giải pháp thiết kế, quản trị, vận hành website tối ưu nhất. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp cập nhật các kiến thức về an ninh mạng từ đó nâng cấp hệ thống bảo mật website để ứng phó với các mối nguy hại trên internet.

Hội thảo sẽ có 2 phiên chính, ở phiên thứ nhất diễn ra vào ngày 12/1, đại diện Chili - đơn vị chuyên cung cấp giải pháp thiết kế website tổng thể cho doanh nghiệp sẽ thảo luận và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng website chuyên nghiệp, nhanh chóng với 3 bước đơn giản.

Và để vận hành website hiệu quả, các chuyên gia của CMC Telecom sẽ “chỉ cách” để doanh nghiệp sử dụng giải pháp hạ tầng số hiện đại nhất - CMC Cloud. Nền tảng điện toán đám mây này giúp website hoạt động “mượt mà” hơn, trải nghiệm của người dùng trở tốt hơn nhằm giữ chân khách hàng và tối ưu chi phí. Dù là nâng cấp hay xây dựng lại từ đầu, cloud computing luôn là lựa chọn tối ưu cho doanh nghiệp bởi lợi thế hệ thống luôn sẵn sàng, đảm bảo vận hành nhanh chóng, ổn định, ít thời gian downtime, đảm bảo bảo mật thông tin, an ninh mạng tốt hơn.

Tham dự phiên hội thảo thứ hai ngày 13/1, doanh nghiệp sẽ tiếp tục “bỏ túi” các bí kíp tăng tốc bán hàng trong thời kỳ bình thường mới cùng chuyên gia của Chili. Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ được trang bị thêm các giải pháp bảo mật chuyên biệt đối với các ứng dụng website, được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giúp phát hiện nhanh và ngăn chặn mọi loại mã độc; dễ dàng quản trị tập trung và mở rộng của CMC Cyber Security. Với các đơn vị sử dụng nền tảng Cloud quốc tế, chuyên gia của CMC Telecom sẽ "hóa giải" những mối đe dọa về an toàn thông tin bằng giải pháp WAF - hệ thống tường lửa có khả năng lọc nội dung cho các ứng dụng web, tạo nên một rào chắn vững chắc để giữ an toàn cho hệ thống máy chủ web.

Nội dung chia sẻ tại 2 phiên của hội thảo

Với vị trí đứng thứ 6 về nguồn tấn công DDoS trên toàn cầu, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” là một thái độ đúng đắn khi tiếp cận với an ninh mạng của doanh nghiệp Việt, đặc biệt khi website là một trong những tài sản số bị nhắm đến nhiều nhất. Xây dựng website thu hút, tối ưu trải nghiệm người dùng với tính bảo mật cao chính là bí kíp để các tổ chức bắt kịp nhịp độ phát triển của thị trường.



Thông tin liên hệ: Hotline - 0399.858.346 Link đăng ký tham gia sự kiện: https://event.cmctelecom.vn/xay-dung-giai-phap-tong-the-cho-website-cua-doanh-nghiep

CMC Telecom là doanh nghiệp Hạ tầng Viễn thông Việt Nam duy nhất có cổ đông nước ngoài, tập đoàn TIME dotCom, tập đoàn viễn thông Top 2 Malaysia. Nền tảng đa đám mây CMC Cloud của CMC Telecom là nền tảng Cloud duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp với AWS, Microsoft và Google. Vừa qua, CMC Cloud đã trở thành 1 trong 3 nền tảng số xuất sắc được lựa chọn tham gia vào chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số do Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT phát động.

CMC Cyber Security là doanh nghiệp bảo mật với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất phần mềm chống mã độc và các giải pháp an ninh an toàn thông tin. Đến nay, CMC Cyber Security đã trở thành doanh nghiệp bảo mật duy nhất tại Việt Nam trong Hiệp hội các nhà nghiên cứu mã độc quốc tế Avar và ICSA Lab.

Chili là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp thiết kế website tổng thể cho doanh nghiệp. Ra đời từ năm 2012, Chili đã khẳng định được thương hiệu và nằm trong Top 3 các nhà cung cấp website lớn nhất Việt Nam.

