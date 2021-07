New York mở trung tâm phòng chống tấn công mạng

Thành phố New York là khu vực đô thị lớn đầu tiên ở Mỹ mở trung tâm phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng thời gian thực.

Đặt tại một tòa nhà chọc trời tại Manhattan, nhân viên của trung tâm đến từ các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp tư nhân, từ Phòng Cảnh sát New York đến Amazon, IBM, Ngân hàng Dự trữ liên bang... Ngoài ra, có 282 đối tác chia sẻ thông tin tình báo về các nguy cơ an ninh mạng tiềm ẩn.

Tuần trước, trung tâm vẫn còn hoạt động trên môi trường ảo. Trung tâm phòng chống tấn công mạng của New York được mở trong bối cảnh những cuộc tấn công nhằm vào chính phủ và doanh nghiệp ngày một tăng trên cả nước. Vài tháng gần đây, tấn công mạng đã đánh vào công ty nhiên liệu, công ty chế biến thịt và doanh nghiệp phần mềm.

New York đặc biệt nhạy cảm do đây là trung tâm kinh doanh và biểu tượng của sức mạnh văn hóa, tài chính Mỹ. Theo Luật sư Quận Manhattan Cyrus Vance Jr., một trong các thành viên sáng lập dự án, “nếu thành phố nào của Mỹ cần hợp tác liên ngành và chính phủ, đó chính là chúng tôi”.

Theo ông Vance, các cuộc thảo luận về sáng kiến an ninh mạng nhen nhóm từ năm 2017 khi một số lãnh đạo các cơ quan hành pháp, tình báo và cộng đồng an ninh mạng xem xét thành phố New York sẽ phản ứng thế nào nếu kẻ khủng bố tấn công nguồn nước. Ông cho biết New York cần huy động ngay lập tức nhưng vào thời điểm đó, chưa có nhóm nào được tổ chức để triệu tập nếu có tấn công mạng.

Khi tội phạm mạng ngày một gia tăng, văn phòng luật sư quận, Phòng Cảnh sát New York, Bộ chỉ huy mạng thành phố New York và Liên minh Mạng toàn cầu đã khởi động dự án Hạ tầng và Dịch vụ mạng quan trọng thành phố New York năm 2019.

Tháng 11, các thành viên dự án mời tình nguyện viên đến bệnh viện Brooklyn để xử lý vụ tấn công mã độc tống tiền. Nhóm dành 1 tuần ở bệnh viện để tìm ra mã độc và cấu hình lại máy chủ.

Theo Phó Ủy viên Tình báo và Chống khủng bố Cảnh sát New York John Miller, các cuộc tấn công mã độc tống tiền đã trở nên phổ biến với tần suất mỗi 14 giây lại có một vụ. Ông cho biết 40% nạn nhân trả tiền chuộc và 80% bị tấn công lại lần nữa. Những cuộc tấn công như vậy là động lực chính để khởi động sáng kiến an ninh mạng khu vực.

Dù vẫn còn nhiều công việc cấp liên bang và nhà nước cần làm, các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo các thành phố lớn đặc biệt dễ bị tổn thương và nên được tổ chức xoay quanh các nguy cơ này.

Du Lam (Theo WSJ)