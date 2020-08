Người dân Đông Nam Á lạc quan về bảo mật dữ liệu trên mạng hơn so với thế giới

Khi nói về độ an toàn khi lên mạng trong giai đoạn Covid-19, khảo sát cho thấy người dùng tại khu vực ASEAN lạc quan hơn so với mức chung toàn cầu.

Khảo sát hồi tháng 5 của Kaspersky cho thấy hầu hết người dùng Đông Nam Á cảm thấy an toàn trên môi trường Internet hiện tại. Các chỉ số cho thấy người dân khu vực lạc quan hơn so với trung bình của thế giới.

Hầu hết người dùng Internet đều an tâm về quyền riêng tư dữ liệu hiện nay. Ảnh: Hải Đăng

Cụ thể, báo cáo cho thấy 82% người dùng Đông Nam Á nghĩ rằng với thói quen trực tuyến hiện tại, quyền riêng tư dữ liệu của họ sẽ được an toàn. Trong khi đó, mức trung bình toàn cầu chỉ 75%.

Người dân khu vực này cũng tự tin trên mạng Internet so với thế giới. Trong khi 3% người dân toàn cầu thấy rất không an toàn trên không gian ảo, tỷ lệ này tại ASEAN chỉ 1%. 16% người được khảo sát cảm thấy không an toàn, nhưng chỉ 11% người ở khu vực Đông Nam Á cảm thấy điều tương tự.

Dù hầu hết cảm thấy an toàn trên mạng, một số người tham gia khảo sát thừa nhận từng bị tấn công online. Người dùng thừa nhận rằng họ đã từng bị tấn công vào tài khoản mạng xã hội (21%), tài khoản email (20%), thiết bị di động (13%), mạng Wi-Fi (12%) và tài khoản ngân hàng (12%).

Đáng chú ý, 2% trong 760 người được hỏi xác nhận tài khoản của họ đã bị xâm phạm hơn 3 hoặc 4 lần, trong khi 24% chắc chắn rằng dữ liệu của họ chưa bao giờ bị xâm phạm. Gần 20% cho biết họ không chắc liệu tài khoản của mình có bị xâm phạm hay không vì họ không biết cách kiểm tra (chiếm 18%) hoặc chưa bao giờ kiểm tra (chiếm 14%).

Khi được hỏi về những việc họ đã làm sau khi phát hiện tài khoản của mình bị xâm phạm, 57% người dùng tại Đông Nam Á đã thay đổi mật khẩu trên tất cả thiết bị không dây và tài khoản có liên quan; 54% chỉ cập nhật mã bảo mật đối với mạng không dây ảnh hưởng đến thiết bị và các tài khoản có liên quan.

Chỉ 23% người dùng từng bị hack đã cài đặt phần mềm bảo mật để bảo vệ tài khoản của họ, 14% mang thiết bị bị tấn công đến chuyên gia công nghệ thông tin. Ngoài ra, 4% chọn cách không làm gì cả.

Hải Đăng