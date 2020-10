Người dùng lo ngại bảo mật khi làm việc từ xa

Làm việc từ xa không được bảo vệ bởi hệ thống của doanh nghiệp nên nhiều người lo ngại về an toàn dữ liệu.

Kaspersky thực hiện khảo sát hồi tháng 5 trên 760 người, cho thấy những lo lắng của nhân viên khi làm việc từ xa. Trong đó, bảo mật trực tuyến là một trong những mối quan tâm hàng đầu. Có hai nguyên nhân dẫn đến những lo lắng này.

Làm việc bên ngoài văn phòng sẽ có những rủi ro về bảo mật. (Ảnh: Hải Đăng)

Đầu tiên, 62% người dùng Đông Nam Á cho rằng công việc của họ đòi hỏi phải bảo mật. Con số này cao hơn 13% so với kết quả toàn cầu (49%). Thứ hai, 57% người được hỏi cho rằng mạng ở nhà không bảo mật bằng mạng ở công ty. Con số này cao hơn 9% so với kết quả toàn cầu (48%). Nhiều người lo lắng việc dùng máy tính cá nhân có thể gây mất an toàn dữ liệu.

Mặc dù có lo lắng khi phải làm việc từ xa nhưng 62% người được hỏi lại cho biết không được bảo vệ bởi hệ thống của công ty lại giúp họ nâng cao ý thức bảo mật hơn. Bên cạnh đó, 56% nhân viên cho rằng doanh nghiệp hướng dẫn họ khá cụ thể các biện pháp bảo vệ dữ liệu trên mạng.

Tuy nhiên, báo cáo vẫn cho thấy nhiều người không chú trọng bảo mật. 4 trên 10 người từ chối thực hiện bảo mật mạng và cho rằng mọi thứ đều đang được bảo vệ và an toàn. 42% cho biết họ vẫn chia sẻ kết nối Internet với những người trong cùng nhà và không chắc chắn về tính bảo mật cũng như an toàn của thiết bị.

Một số biện pháp bảo vệ được khuyến khích gồm: Cài đặt giải pháp bảo mật đáng tin cậy trên tất cả thiết bị xử lý dữ liệu của công ty, thường xuyên cập nhật chương trình trên các thiết bị đang được sử dụng để làm việc.

Thêm vào đó, cần cài đặt cấu hình kết nối mạng một cách chính xác. Cần đảm bảo rằng kết nối được mã hóa để giữ thông tin an toàn. Người dùng có thể sử dụng cài đặt bộ định tuyến để chọn hoặc thay đổi kiểu mã hóa. Ngoài ra, phải đảm bảo độ mạnh của mật khẩu Wi-Fi.

Cần thay đổi thông tin đăng nhập và mật khẩu bộ định tuyến. Mật khẩu mặc định cho nhiều thiết bị không chỉ quá yếu mà còn có thể xuất hiện trên Internet và dễ dàng bị tìm kiếm.

Người dùng nên cân nhắc sử dụng mạng riêng ảo. Khi được kết nối qua VPN, tất cả dữ liệu sẽ được mã hóa bất kể cài đặt mạng như thế nào. Đồng thời, sử dụng nguồn lực của công ty khi trao đổi tài liệu và thông tin khác. Cũng là lưu trữ đám mây, nhưng nếu được cấu hình cho doanh nghiệp thì thường đáng tin cậy hơn nhiều so với các phiên bản miễn phí cho người dùng.

Nên đặt nghi ngờ với các email có đính kèm link. Nên bỏ qua email nếu email chứa liên kết đến một tài liệu không đến từ công ty.

Hải Đăng