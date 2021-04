Người dùng 'tá hỏa' vì đã xóa ứng dụng gọi xe vẫn phát sinh giao dịch mua vé máy bay

Người dùng bất ngờ nhận được thông báo trừ tiền cho giao dịch mua vé máy bay qua ứng dụng gọi xe dù không hề thực hiện giao dịch và đã không sử dụng ứng dụng này trong gần 6 tháng qua.

Người dùng tá hỏa vì phát sinh giao dịch mà không hề thực hiện

Phản ánh với ICTnews, anh Nguyễn Tuấn (TP.HCM) cho biết vô cùng bất ngờ khi thẻ tín dụng phát sinh giao dịch mua vé máy bay từ tài khoản của một ứng dụng gọi xe dù anh đã không sử dụng ứng dụng này trong một thời gian khá dài.

Theo anh Tuấn, anh cài đặt và đăng ký tài khoản để dùng ứng dụng gọi xe be, tuy nhiên do không có nhu cầu nên đã không còn sử dụng. Lần cuối cùng tài khoản của anh phát sinh cuốc xe trên ứng dụng này là tháng 11/2020.

Ngày 14/4, anh Tuấn bất ngờ nhận được thông báo biến động số dư từ tài khoản thẻ tín dụng (có liên kết thanh toán thẻ với ứng dụng Be). Giao dịch đặt mua vé máy bay, với chặng bay ngày 15/4 từ Tân Sơn Nhất (TP. HCM) đến Chu Lai (Quảng Nam) có trị giá 833.900 đồng. Giao dịch được xác nhận thành công nhưng chủ tài khoản lại cho biết không hề thực hiện giao dịch nói trên.

Nghi ngờ bị lộ thông tin thẻ, anh Nguyễn Tuấn kiểm tra lịch sử thanh toán thì thấy giao dịch này phát sinh từ tài khoản ứng dụng be nhưng chính chủ tài khoản lại không hề hay biết. Đáng chú ý, người dùng này cũng cho biết dù tài khoản này đã được đăng nhập để thực hiện giao dịch nhưng lại không gửi mã xác nhận về điện thoại. Đồng thời khẳng định không đăng nhập tài khoản be trên bất cứ một thiết bị nào khác.

Ngay khi xảy ra vụ việc, người dùng này đã nhanh chóng khóa thẻ tín dụng để không phát sinh thêm các giao dịch khác, đồng thời khiếu nại lên hotline của ứng dụng này.“Số tiền không lớn nhưng điều tôi bức xúc là việc lộ lọt thông tin. Điều này vô cùng nguy hiểm cho các thông tin cá nhân”, anh Nguyễn Tuấn nói.

Trả lời ICTnews, đại diện truyền thông của Be Group xác nhận: Bộ phận Chăm sóc khách hàng có nhận được phản ánh của một khách hàng về việc không thực hiện giao dịch mua vé máy bay với số tiền 833.900đ trên ứng dụng be nhưng bị trừ tiền trong thẻ tín dụng liên kết với tài khoản be. Khách hàng yêu cầu be hoàn tiền cho giao dịch này.

Đại diện ứng dụng này cũng cho hay ngay sau khi nhận được phản ánh, các bộ phận liên quan của Be Group đã nhanh chóng xác minh vụ việc và be đã tiến hành hoàn lại số tiền giao dịch trị giá 833.900 đồng. Cộng với đó là chi phí mở lại thẻ tín dụng trị giá 300.000 đồng (do sự cố nên khách hàng phải khóa thẻ). “Khách hàng đồng ý với hướng giải quyết của Be Group và không khiếu nại gì thêm”, phía Be Group nói.

Trao đổi lại với phóng viên ICTnews, khách hàng cũng xác nhận các thông tin nêu trên.

Nói thêm về vấn đề bảo mật thông tin trong liên kết thanh toán của ứng dụng, đại diện Be Group cho biết sau sự cố, ứng dụng này đã lập tức tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống và đang tích cực làm việc với các bên thứ ba liên quan để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên hãng không tiết lộ thêm các thông tin về sự cố. “Các thông tin chi tiết hiện được giữ bí mật để đảm bảo an ninh an toàn”, vị đại diện này phản hồi.

Về phía người dùng, Be Group cũng đưa ra khuyến cáo khách hàng khi gặp các thông tin giao dịch bất thường liên quan đến tài khoản, khách hàng liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách hàng của Be Group để nhận được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Việc liên kết thanh toán tài khoản thẻ được khá nhiều người dùng tại Việt Nam sử dụng bởi sự tiện dụng. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra nhiều

Duy Vũ