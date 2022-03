Nguy cơ lớn từ lỗ hổng của các doanh nghiệp nhỏ

Hơn 200 cán bộ đại diện cho các thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố, các tổ chức, doanh nghiệp an toàn thông tin tại Việt Nam vừa tham gia “Khóa đào tạo trực tuyến về an toàn mạng quốc tế ASEAN-Trung Quốc” do VNCERT/CC và CNCERT tổ chức.