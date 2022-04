Nguy cơ tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam từ lỗ hổng trong sản phẩm của WSO2

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT vừa đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và xác minh hệ thống thông tin dùng sản phẩm WSO2 có bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464.

Nguy cơ tấn công mạng vào các hệ thống Việt Nam từ lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464 trong sản phẩm của WSO2 vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT cảnh báo tới đơn vị chuyên trách về CNTT các bộ, ngành, địa phương; các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; các ngân hàng, tổ chức tài chính; và hệ thống các đơn vị chuyên trách về an toàn thông tin.

Cục An toàn thông tin cho biết, ngày 1/4, WSO2 đã công bố lỗ hổng bảo mật CVE-2022-29464 (WSO2-2021-1738) ảnh hưởng đến các sản phẩm của WSO2 gồm WSO2 API Manager, WSO2 Identity Server, WSO2 Enterprise Integrator. Lỗ hổng bảo mật này có điểm CVSS là 9.8 (Nghiêm trọng), cho phép đối tượng tấn công tải tệp tùy ý lên máy chủ từ đó thực thi mã từ xa.

WSO2 cung cấp các sản phẩm phần mềm mã nguồn mở thường được sử dụng nhiều trong các cơ quan tổ chức có hệ thống thông tin với quy mô lớn như một giải pháp chia sẻ dữ liệu tập trung. Vì vậy theo đánh giá sơ bộ của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC), Cục An toàn thông tin mức độ ảnh hưởng của lỗ hổng này rất lớn.

Các chuyên gia Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cũng cho biết thêm, hiện tại, qua hệ thống nghiệp vụ, Trung tâm ghi nhận đã có nhiều hệ thống bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng CVE-2022-29464.

Trường hợp bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng CVE-2022-29464, các đơn vị cần nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục thay thế để giảm thiểu nguy cơ tấn công. (Ảnh minh họa: Internet).

Để đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của đơn vị, góp phần bảo đảm bảo an toàn cho không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn thông tin khuyến nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp kiểm tra, rà soát và xác minh hệ thống thông tin có sử dụng sản phẩm WSO2. Trường hợp bị ảnh hưởng, đơn vị cần nâng cấp lên phiên bản mới nhất hoặc thực hiện các biện pháp khắc phục thay thế nhằm giảm thiểu nguy cơ tấn công.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cũng cần tăng cường giám sát và sẵn sàng phương án xử lý khi phát hiện có dấu hiệu bị khai thác, tấn công mạng; đồng thời thường xuyên theo dõi kênh cảnh báo của các cơ quan chức năng và các tổ chức lớn về an toàn thông tin để phát hiện kịp thời các nguy cơ tấn công mạng.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể liên hệ đầu mối hỗ trợ của Cục An toàn thông tin là Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) theo số điện thoại: 02432091616 và địa chỉ thư điện tử ncsc@ais.gov.vn

Trong chia sẻ trước đó với ICTnews, đại diện Cục An toàn thông tin cho biết: Việc cập nhật bản vá để khắc phục điểm yếu lỗ hổng trên các phần mềm, sản phẩm hay hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức hiện nay đã được quan tâm. Bên cạnh đó, Cục An toàn thông tin đã liên tục cảnh báo rộng rãi đến các tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức.

Tuy nhiên, khoảng thời gian từ khi lỗ hổng bảo mật được công khai trên mạng đến khi các hacker tấn công khai thác hệ thống thông tin qua các lỗ hổng này là rất ngắn. “Bởi vậy, các cơ quan đơn vị cần tăng cường tốc độ cập nhật thông tin về bản vá để kịp thời hành động trước khi lỗ hổng được khai thác, cùng với đó truyền thông quyết liệt hơn nữa về nguy cơ và mức độ nguy hiểm của việc tấn công qua các lỗ hổng này, để các nhà đầu tư cũng như người dùng quan tâm và hiểu rõ hơn về tình hình bảo mật đối với các sản phẩm, dịch vụ đang sử dụng”, đại diện Cục An toàn thông tin lưu ý.

