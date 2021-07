Nhà Trắng kêu gọi doanh nghiệp Mỹ tăng cường năng lực an ninh mạng

Các doanh nghiệp hạ tầng quan trọng như năng lượng phải nâng cao năng lực an ninh mạng trước khi có quy định, chính sách mới.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký bản ghi nhớ về an ninh quốc gia hôm 28/7, khởi động sáng kiến công – tư mới nhằm tạo ra “kiểm soát hiệu suất” an ninh mạng tại các công ty quan trọng nhất của Mỹ, bao gồm xử lý nước và nhà máy điện.

Những khuyến nghị này mới dừng ở hình thức tự nguyện song chính quyền hi vọng nó sẽ khiến các công ty nâng cao an ninh mạng trước khi cóchính sách mới. Trong năm nay, nhiều vụ tấn công mạng quy mô lớn đã làm rung chuyển doanh nghiệp và tổ chức chính phủ Mỹ, bao gồm sự cố ransomware làm gián đoạn chuỗi cung ứng xăng dầu.

Theo một quan chức chính phủ cấp cao, chính vì thiếu quy định an ninh mạng bắt buộc đối với hạ tầng trọng yếu, họ rơi vào cảnh yếu thế như hiện nay. Do đó, Nhà Trắng vận dụng mọi lựa chọn mà họ có để quy trình an ninh mạng diễn ra nhanh hơn.

Ông Biden cảnh báo nếu Mỹ rơi vào “chiến tranh súng ống thực sự” với một “thế lực lớn”, nó có thể là kết quả của cuộc tấn công mạng nghiêm trọng nhằm vào Mỹ.

“Chính quyền liên bang không thể làm điều này một mình. Gần 90% hạ tầng quan trọng đang do doanh nghiệp tư nhân sở hữu và vận hành. Bảo vệ nó yêu cầu nỗ lực trên toàn quốc”, vị quan chức nói. Ông mô tả tình trạng hiện tại của các quy tắc an ninh mạng với doanh nghiệp hạ tầng quan trọng là “chắp vá”.

Du Lam (Theo Reuters)