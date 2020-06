Nhóm hacker khét tiếng Anonymous bị mạo danh để tấn công cảnh sát Mỹ

Nhóm hacker khét tiếng Anonymous nhiều khả năng đã bị một tin tặc mạo danh khi tấn công vào trang web của sở cảnh sát thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ).

Sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd trong một vụ bắt giữ của cảnh sát thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ), một làn sóng phẫn nộ và biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ. Nhiều cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi những người tham gia biểu tình đã đụng độ với lực lượng cảnh sát.

Nhóm hacker khét tiếng Anonymous dường như cũng muốn thể hiện sự ủng hộ với những người biểu tình, khi thực hiện một vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của sở cảnh sát thành phố Minneapolis, nơi nhân viên cảnh sát gây ra cái chết của George Floyd từng làm việc, khiến trang web không thể truy cập được.

Trong một đoạn video được đăng tải lên trang Facebook và Twitter không chính thức của Anonymous, nhóm hacker này cho biết đã lấy cắp được nhiều thông tin quan trọng của lực lượng cảnh sát Minneapolis, bao gồm cả những bằng chứng về “hành động bạo lực và tham nhũng”, đồng thời đe dọa sẽ đăng tải công khai những thông tin này lên Internet.

Anonymous được đánh giá là nhóm tin tặc nguy hiểm nhất thế giới hiện nay

Để chứng minh cho tuyên bố của mình, nhóm hacker này đã cho đăng tải một danh sách email và mật khẩu đăng nhập, được cho là của các nhân viên cảnh sát thành phố Minneapolis, như một bằng chứng cho thấy nhóm tin tặc đã lấy cắp thành công dữ liệu của sở cảnh sát Minneapolis.

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu bảo mật Troy Hunt, nhiều khả năng vụ tấn công không phải do Anonymous thực hiện, mà nhóm hacker này chỉ bị mạo danh vì mức độ nổi tiếng của mình.

Troy Hunt đã kiểm tra danh sách thông tin đăng nhập email do nhóm hacker đăng tải và phát hiện ra rằng thực chất, những email được công bố trong danh sách đều đã từng bị lộ trong một vụ tấn công mạng nhằm vào People Data Labs, công ty thu thập dữ liệu người dùng trực tuyến hợp pháp. Công ty này đã bị tin tặc tấn công và lấy cắp dữ liệu vào năm 2019, khiến hơn 600 triệu email bị lộ.

Bên cạnh đó, việc tin tặc đăng tải thông tin về vụ tấn công thông qua trang Facebook và Twitter không liên quan đến Anonymous cũng được xem là bằng chứng cho thấy vụ tấn công không phải do Anonymous thực hiện.

“Đây có thể là một trò lừa bịp. Nhóm hacker Anonymous đã quá nổi tiếng nên bị lôi kéo vào vụ việc này, càng giúp cho vụ việc thu hút được nhiều sự chú ý hơn”, Troy Hunt nhận xét.

Anonymous được xem là nhóm hacker nguy hiểm và có quy mô hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay. Nhóm hacker này thường kêu gọi cộng đồng hacker trên toàn cầu cùng tham gia thực hiện những chiến dịch tấn công nhằm vào những mục tiêu nhất định mà theo Anonymous là xứng đáng phải chịu sự tấn công. Anonymous hoạt động theo mô hình ngang hàng, nghĩa là không có thủ lĩnh thực thụ nên rất khó có thể lần ra những người cầm đầu và hạ gục nhóm hacker này.

Anonymous là nhóm hacker nổi tiếng với những vụ tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào trang web của các cơ quan chính phủ, các tổ chức hay tập đoàn lớn trên toàn cầu, từng là “nỗi khiếp sợ” của các hãng bảo mật lớn. “Nạn nhân” của nhóm hacker này có thể kể đến các cơ quan chính phủ tại Mỹ, Israel, Uganda.... hay các công ty lớn như PayPal, MasterCard,Vista, Sony...

Mặc dù là nhóm tội phạm mạng nổi tiếng, tuy nhiên Anonymous vẫn có những hành động được xem là “nghĩa hiệp”, như thực hiện vụ tấn công nhằm vào tài khoản Twitter của Đảng Ku Klux Klan (3K), hội kín nổi tiếng với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hay tuyên chiến và tấn công vào tài khoản mạng xã hội của các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) để ngăn chặn IS tuyên truyền và lôi kéo các phần tử cực đoan. Anonymous cũng đã đánh sập nhiều trang web được IS sử dụng để tuyên truyền và tuyển thành viên trên toàn cầu.

(Theo Dân Trí, Time/DM)