Những lỗ hổng bảo mật phổ biến trên các sàn TMĐT

Gia Lai ban hành tiêu chí an toàn thông tin cho chính quyền điện tử

Tiêu chí an toàn thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử ở Gia Lai bao gồm cập nhật các chính sách bảo vệ trên thiết bị tường lửa; bố trí máy tính không kết nối Internet và máy in riêng để soạn thảo, in ấn văn bản mật.