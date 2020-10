Phú Thọ tập huấn trực tuyến Luật An ninh mạng cho cán bộ phụ trách cấp cơ sở

Tại hội nghị tập huấn vừa được tổ chức trực tuyến đến nhiều điểm cầu trong toàn tỉnh, Phú Thọ đã trang bị cho các cán bộ cấp cơ sở nhiều kiến thức, nội dung mới trong công tác bảo đảm an ninh mạng ở địa phương.

Phú Thọ tập huấn Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và Luật An ninh mạng cho cán bộ cấp cơ sở. (Ảnh: Thanhson.gov.vn)

Ngày 24/9, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị tập huấn Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước cho các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt phụ trách công tác này tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh. Hội nghị tập huấn an ninh mạng được tổ chức trực tuyến đến nhiều điểm cầu.

Theo tin từ Cổng thông tin tỉnh Phú Thọ, tại buổi tập huấn, ông Phan Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND cho biết, hai bộ luật là cơ sở pháp lý quan trọng để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hoạt động vi phạm pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước cũng như các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, cũng tạo hành lang pháp lý quan trọng về an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo chủ quyền, an ninh, trật tự và xây dựng môi trường an toàn và lành mạnh trên không gian mạng.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần nhận thức đúng, đầy đủ về tâm quan trọng của công tác này. Không được chủ quan, mất cảnh giác, tránh nguy cơ bị lộ, lọt bí mật, đánh cắp chiếm đoạt tin tức tài liệu bí mật nhà nước.

Tại buổi tập huấn, các cán bộ đã được lãnh đạo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) truyền đạt về quá trình xây dựng nội dung cơ bản và một số vấn đề đặt ra trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong triển khai thi hành Luật An ninh mạng; quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Qua đó, các cán bộ cấp cơ sở trong toàn tỉnh đã nhận thức rõ vấn đề, nội dung, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh mạng và vận dụng có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

D.V