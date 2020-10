Phú Yên diễn tập ứng cứu sự cố tấn công mạng bằng phần mềm gián điệp

Trong diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Phú Yên năm 2020, 5 đội tham gia đã xử lý, khắc phục sự cố với tình huống giả định là hacker tấn công vào Cổng thông tin điện tử bằng cách cài phần mềm gián điệp.

Tấn công APT ngày càng gia tăng cả về số lượng và độ tinh vi

Chương trình “Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên năm 2020” được Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT), Sở TT&TT tỉnh Phú Yên, Công ty cổ phần an toàn thông tin CyRadar và VNPT Phú Yên phối hợp tổ chức.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Phú Yên nhận định, CNTT là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển, đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới hiện đại. CNTT có nhiệm vụ đảm bảo thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Chính quyền, góp phần từng bước xây dựng chính quyền số, hướng đến nền kinh tế số, xã hội số.

Tuy vậy, trong thời gian qua, tình trạng lây nhiễm mã độc tại Việt Nam trở nên rất đáng lo ngại. Các mã độc ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt là những mã độc đa mục đích, vừa mã hóa dữ liệu, vừa tống tiền, vừa ăn cắp dữ liệu.

Đáng lưu ý là, các cuộc tấn công có chủ đích (APT) đang ngày càng gia tăng về số lượng và mức độ tinh vi. Các cơ quan chuyên môn đã phát hiện ra nhiều chiến dịch tấn công mạnh mẽ vào ngân hàng, tổ chức tài chính cũng như nhiều cơ quan khối Chính phủ.

Theo đại diện Sở TT&TT Phú Yên, diễn tập an toàn thông tin mạng là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp và toàn diện nhất.

Cũng theo lãnh đạo Sở TT&TT Phú Yên, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề an toàn thông tin, lãnh đạo UBND tỉnh đã đặc biệt quan tấm đến lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, thể hiện qua các quyết định, quy chế cụ thể như: Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước năm 2013; Quy định về phương án ứng phó khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên đã được thành lập. Tỉnh cũng xây dựng lộ trình để áp dụng các hệ thống quản lý an toàn thông tin mạng theo tiêu chuẩn.

Để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho lãnh đạo và cán bộ, hàng năm Phú Yên đều tổ chức đào tạo, tập huấn diễn tập về kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho cán bộ có trách nhiệm liên quan. Công tác này giúp các cơ quan, tổ chức phản ứng kịp thời với những tình huống gây mất an toàn thông tin mạng, có giải pháp bảo vệ dữ liệu quan trọng, tránh lộ lọt, mất thông tin.

“Chính vì đây là ngành công nghệ cao, thường xuyên phải cập nhật lỗ hổng, các phương án khắc phục mới chúng ta phải thường xuyên cập nhật kỹ năng chuyên môn qua những đợt tập huấn, đào tạo, diễn tập. Diễn tập an toàn thông tin mạng là hình thức huấn luyện cao nhất mang tính tổng hợp và toàn diện nhất”, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Phú Yên nhấn mạnh.

Nâng cao kỹ năng ứng cứu sự cố cho cán bộ chuyên trách

Với chương trình “Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên năm 2020”, theo Ban tổ chức, hơn 20 cán bộ chuyên trách CNTT, an toàn thông tin của các cơ quan, đơn vị là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Phú Yến được chia thành 5 đội.

Kịch bản diễn tập được đưa ra là các đội thực hiện xử lý, khắc phục sự cố tấn công mạng vào Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và hacker sử dụng phần mềm gián điệp để tấn công.

Chương trình “Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên năm 2020” diễn ra từ chiều ngày 8/10 đến sáng 9/10/2020.

Diễn tập lần này là một dịp để kiểm tra, đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng tham mưu, tổ chức thực hiện của cơ quan chuyên trách về CNTT/ an toàn thông tin, các sở, ban, ngành và các địa phương trước các trạng thái, tình huống về an toàn thông tin mạng; khả năng sẵn sàng, hiệp đồng của Đội ứng cứu sự cố, các đơn vị liên quan khi có tình huống xảy ra.

Chương trình diễn tập cũng góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức điều phối ứng cứu, khắc phục sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh Phú Yên, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Qua “Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Phú Yên năm 2020”, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn sẽ kiểm tra, bổ sung, củng cố, hoàn thiện các quy trình, giải pháp đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin trọng yếu của tỉnh.

“Cuộc diễn tập càng có ý nghĩa hơn khi chúng ta tổ chức trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, một sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, trong đó vấn đề an toàn nói chung, an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin là hết sức quan trọng”, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT Phú Yên chia sẻ.

M.T