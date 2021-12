Quảng Ngãi huấn luyện chuyên sâu cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin

Đợt tập huấn chuyên sâu cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi diễn ra bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ tại điểm cầu Hà Nội, và trực tiếp tại hội trường của VNPT Quảng Ngãi.

Sáng ngày 14/12, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công ty cổ phần An toàn thông tin CYRADA tổ chức đợt huấn luyện, tập huấn chuyên sâu về an toàn thông tin cho 50 thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Quảng Ngãi.

Cổng thông tin điện tử quangngai.gov.vn đưa tin, theo kế hoạch, đợt tập huấn diễn ra trong 2 ngày bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng công nghệ tại điểm cầu Hà Nội, và trực tiếp tại hội trường của VNPT Quảng Ngãi.

Ông Trần Thanh Trường, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc đợt tập huấn (nguồn ảnh: quangngai.gov.vn).

Trong ngày thứ nhất, chuyên gia của CYRADA triển khai tập huấn kỹ năng rà soát máy chủ, phân tích, điều tra webshell và xử lý gỡ bỏ. Cùng với đó, các thành viên Đội ứng cứu thực hiện diễn tập, huấn luyện ứng cứu xử lý sự cố.

Khóa tập huấn nhằm nâng cao chuyên môn và kinh nghiệm về công tác phòng, chống tấn công mạng, đảm bảo về an toàn an ninh thông tin cho Đội ứng cứu của tỉnh Quảng Ngãi.

Năm ngoái, Trung tâm CNTT&TT thuộc Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức tập huấn về an toàn an ninh thông tin cho hơn 60 cán bộ, công chức của huyện.

Tại lớp tập huấn, cán bộ, công chức huyện được thông tin về tình hình an ninh mạng thế giới và Việt Nam; cũng như một số văn bản quy định về an toàn an ninh thông tin hiện nay.

Học viên cũng được cập nhật một số sự cố an toàn thông tin thường gặp; cách xử lý khi có sự cố về an toàn thông tin; các biện pháp tăng cường an toàn thông tin; các biện pháp đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến, sử dụng mạng xã hội, thiết bị di động…

H.A.H