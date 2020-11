Quảng Ngãi tổ chức tập huấn về an toàn, an ninh thông tin cho huyện Lý Sơn

Trong lớp tập huấn mới nhất ở huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), học viên được cập nhật một số sự cố an toàn thông tin thường gặp, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến, sử dụng mạng xã hội, thiết bị di động…

Mới đây, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức tập huấn về an toàn an ninh thông tin cho hơn 60 cán bộ, công chức của huyện.

Nguồn ảnh: Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi.

Theo trang web Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi, tại lớp tập huấn, cán bộ, công chức huyện được thông tin về tình hình an ninh mạng thế giới và Việt Nam; cũng như một số văn bản quy định về an toàn an ninh thông tin hiện nay.

Học viên cũng được cập nhật một số sự cố an toàn thông tin thường gặp; cách xử lý khi có sự cố về an toàn thông tin; các biện pháp tăng cường an toàn thông tin; các biện pháp đảm bảo an toàn khi giao dịch trực tuyến, sử dụng mạng xã hội, thiết bị di động…

Trong báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2020, Bộ TT&TT nhận định, việc xây dựng Chính phủ điện tử đã gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia.

Trong quý III/2020, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 1.562 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam.

