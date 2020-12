Quảng Ngãi trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và An toàn thông tin mạng”

Hoạt động đã thu hút được hơn 60.000 bài tham dự đến từ 441 cơ quan, đơn vị và 91 cá nhân trong địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sáng ngày 09/11/2020, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật về an ninh mạng và An toàn thông tin mạng” nhân dịp hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Trung Tập – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc (Ảnh: Minh Thu)

Cuộc thi tìm hiểu được triển khai từ ngày 17/7 - 15/10/2020, đã thu hút gần 60.000 bài tham dự của 441 cơ quan, đơn vị và 91 cá nhân. Cuộc thi thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người đang sinh sống, công tác và học tập trên địa bàn, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, thiết thực trong cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, lực lượng vũ trang.... Nhiều bài dự thi được tác giả đầu tư kĩ lưỡng từ hình thức đến nội dung, thể hiện tâm tư, tình cảm của người dự thi.

Cán bộ công chức, người lao động của 2 cấp kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi cũng tích cực tham gia cuộc thi. Kết quả, có 02 bài đạt giải: 01 giải Ba (đồng chí Phạm Văn Lợi – Trưởng phòng 10, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi) và 01 giải Khuyến khích (đồng chí Phạm Thị Minh Thu – Nhân viên, Viện KSND thành phố Quảng Ngãi) trong tổng số 34 cá nhân đạt giải (02 giải Nhì, 02 giải Ba và 30 giải Khuyến khích, không có giải Nhất).

Cuộc thi này nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung pháp luật về An ninh mạng và An toàn thông tin mạng cho tất cả mọi người đang sinh sống, công tác, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; góp phần nâng cao nhận thức về ý thức pháp luật và chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật. Đồng thời, hạn chế và phòng ngừa các vi phạm pháp luật về An ninh mạng, An toàn thông tin mạng.

P.V