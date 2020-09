Quảng Ninh kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đến tận cấp xã

Việc kiểm tra, đánh giá tình hình đảm bảo an toàn thông tin mạng đến tận cấp cơ sở giúp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp.

Quảng Ninh kiểm tra an toàn thông tin mạng đến tận cấp xã

Tỉnh Quảng Ninh vừa thực hiện nhiều cuộc kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng, các hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

Công tác kiểm tra được lên kế hoạch từ tháng 7 và thực hiện trong tháng 8-9 nhằm mục tiêu lựa chọn thuê đơn vị độc lập để kiểm tra, đánh giá ATTT mạng đối với hệ thống thông tin cấp độ 3 (hệ thống http://dichvucong.quangninh.gov.vn).

Thông qua kiểm tra thực tế, có thể đánh giá về tình hình, giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng, việc xác định cấp độ các hệ thống thông tin theo quy định như: hệ thống mạng, các trang thông tin điện tử và hệ thống phần mềm chuyên ngành mà đơn vị đang quản lý, sử dụng. Từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để nâng cao hiệu quả của công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Đồng thời có thể nâng cao hơn vai trò của người đứng đầu các đơn vị, cũng như nhận thức của các cán bộ, công chức trong việc đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT.

Đây cũng là cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ của tình trong những năm tiếp theo và tổ chức triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống thông tin theo mô hình 4 lớp.

Việc kiểm tra, đánh giá sự tuân thủ quy định về đảm bảo an toàn thông tin mạng, các hệ thống thông tin theo cấp độ trên địa bàn tỉnh năm 2020 đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và minh bạch. Phản ánh đúng thực trạng công tác đảm bảo an toàn thông tin tại đơn vị được đánh giá.

Đến giữa tháng 9, Quảng Ninh sẽ kiểm tra tại toàn bộ 13/13 địa phương trong toàn tỉnh trong đó mỗi địa phương sẽ kiểm tra ngẫu nhiên đến đơn vị cấp xã. Ngoài ra, sẽ có 6 đơn vị sở, ban, ngành nằm trong đợt kiểm tra này.

Các đơn vị sẽ báo cáo việc thực hiện quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh và việc triển khai thực Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

Ngoài ra, kiểm tra hoạt động của Hệ thống mạng WAN; tình hình sử dụng phần mềm phòng chống mã độc tập trung đã được tỉnh trang bị cũng như kiểm tra thực tế việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng máy tính và các hệ thống thông tin của cơ quan đơn vị.

Đáng chú ý là đợt kiểm tra nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về công tác đảm bảo an toàn thông tin và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng.

D.V