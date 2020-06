Cần bảo mật thông tin cá nhân người dùng dịch vụ thu phí điện tử không dừng

Một trong những nguyên tắc triển khai dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng.

Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng có hiệu lực từ ngày 1/8/2020 (Ảnh: VEC)

Ngày 17/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 19 quy định về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2020, Quyết định 19 thay thế cho Quyết định 07 ngày 27/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (gọi tắt là thu phí điện tử không dừng) là hình thức thu phí tự động, phương tiện giao thông không cần dừng lại để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi tới trạm thu phí. Quá trình tính toán phí dịch vụ được thực hiện tự động bởi hệ thống thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (gọi tắt là hệ thống thu phí điện tử không dừng).

Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ quy định rõ các nguyên tắc thu phí điện tử không dừng như: tăng cường hiệu quả, minh bạch và hiện đại hóa công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ; bảo đảm yêu cầu về kết nối liên thông giữa các hệ thống thu phí điện tử không dừng, giữa hệ thống phu phí một dừng với hệ thống thu phí điện tử không dừng tại từng trạm và toàn bộ hệ thống; mỗi phương tiện chỉ dán 1 thẻ đầu cuối để sử dụng tại tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc; việc quản lý, vận hành và công tác thu phí tại trạm, bao gồm cả làn thu phí hỗn hợp, sau khi áp dụng thu phí điện tử không dừng do một đơn vị thực hiện.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng, trừ trường hợp cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo đảm việc tích hợp, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để phục vụ các mục tiêu quản lý nhà nước theo quy định…

Tại Quyết định 19, Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra tiến độ thực hiện thu phí điện tử không dừng. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay.

Với các trạm thu phí dịch vụ đang hoạt động chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng, chậm nhất đến ngày 31/12/2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng.

Còn với các trạm thu phí do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý, tiến độ hoàn thành sẽ do Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.

Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này.

Căn cứ điều kiện cụ thể với từng trạm thu phí, cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét, quyết định: Việc duy trì mỗi trạm thu phí có 1 làn thu phí hỗn hợp (làn thu phí áp dụng cả hình thức điện tử không dừng và hình thức một dừng) trên mỗi chiều lưu thông; Thời điểm chuyển làn hỗn hợp nêu trên sang thu phí toàn bộ theo hình thức điện tử không dừng; Tạm dừng và thời gian tạm dừng việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ với các trạm thu phí chưa thực hiện thu phí điện tử không dừng do lỗi của nhà đầu tư; Việc thực hiện thu phí điện tử không dừng đối với các trạm thu phí có thời gian hoàn vốn còn lại dưới 3 năm đảm bảo hiệu quả và minh bạch.

Cùng với việc quy định cụ thể các bộ phận cấu thành hệ thống thu phí điện tử không dừng, trong Quyết định mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ còn yêu cầu hệ thống phải được thiết kế, lắp đặt, xây dựng đồng bộ trên toàn quốc, bảo đảm vận hành liên tục, chính xác, hiệu quả và an toàn.

Về thẻ đầu cuối gắn trên các phương tiện giao thông đường bộ, Quyết định 19 quy định, phương tiện giao thông đường bộ và các phương tiện được miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ (xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe chuyên dùng phục vụ an ninh, xe sử dụng vé “Phí đường bộ toàn quốc”) phải được gắn thẻ đầu cuối.

Việc gắn thẻ đầu cuối được thực hiện tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới, các đại lý do nhà cung cấp dịch vụ thu phí ủy quyền. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thu phí thực hiện gắn thẻ đầu cuối cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng tham gia giao thông.

Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt đầu tiên trước ngày 31/12/2021. Từ ngày 31/12/2021 trở đi, chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí.

