Quý IV/2020, Việt Nam bị tấn công mạng đứng thứ 7 thế giới

Thống kê các cuộc tấn công mạng tại Việt Nam và trên thế giới quý IV/2020 cho thấy nước ta đứng thứ 7 thế giới về các vụ tấn công mạng, theo báo cáo định kỳ mới được công bố.

Báo cáo thường niên , định kỳ về tình hình an ninh mạng của Việt Nam và thế giới chỉ mang tính tham khảo

Ba tháng qua tính từ 01/10, số cuộc tấn công mạng trên toàn cầu đã tăng 52%, theo báo cáo mới đây của Vina Aspire. Trong đó, chiếm 67,2% là các mã độc zero-day, tương đương hơn 10 triệu lượt phát tán. Nguyên do là dịch Covid-19 buộc người lao động phải làm việc ở nhà, vốn có sự bảo mật kém hơn hẳn so với mạng công ty và cũng thiếu thốn nhiều thiết bị phần cứng lẫn phần mềm để đảm bảo an toàn thông tin.

Trong số các quốc gia bị tấn công nhiều nhất, Mỹ dẫn đầu với thiệt hại khoảng 8,64 triệu USD, theo sau là Trung Đông (6,52 triệu USD), Canada (4,5 triệu USD), Đức (4,45 triệu USD), Nhật Bản (4,19 triệu USD), theo báo cáo. Không ngạc nhiên khi nhóm bị tấn công nhiều nhất là tài chính (34%), dịch vụ (23%) kế đó là viễn thông (19%), sản xuất (15%) và bảo hiểm (7%). Đây là những ngành nghề liên quan đến tiền bạc và dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho tin tặc.

Còn tại khu vực, Việt Nam có chỉ số kém an toàn cao nhất Đông Nam Á (35,83 điểm), theo sau là Philippines (26,87), Thái Lan (21,87), Malaysia (19,94) và Singapore (15,29). Số điểm càng cao đồng nghĩa hệ thống an ninh mạng càng yếu, dẫn đến kết quả Việt Nam đứng 7/10 những quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất thế giới quý IV/2020, theo báo cáo.

Nguyên do là bởi các vụ tấn công bùng lên do lo sợ về dịch bệnh Covid-19, chẳng hạn nhiều đối tượng tin tặc đã lợi dụng tâm lý bất an của người dân để viết email, lan truyền tin giả đính kèm đường link đến mã độc. Từ đây, tin tặc sẽ âm thầm lấy thông tin nạn nhân và thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào các tổ chức, doanh nghiệp.

Dù vậy, báo cáo cho biết các số liệu chỉ mang tính tham khảo và Vina Aspire không chịu trách nhiệm với bất kỳ số liệu hoặc thông tin nào trong báo cáo này.

Phương Nguyễn