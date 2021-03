Ra mắt nền tảng Make in Vietnam giúp doanh nghiệp tăng “hệ miễn dịch” trên không gian số

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi của Nền tảng VNPT MSS. Nền tảng này có đầy đủ công cụ để giám sát, quản lý an toàn thông tin (ATTT) cho doanh nghiệp Việt Nam.

VNPT MSS (VNPTManaged Security Service) là giải pháp được xây dựng đúng với tinh thần "Make in Vietnam". Đây là nền tảng giám sát, quản lý ATTT hỗ trợ cho doanh nghiệp và tổ chức nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi ro gây mất an toàn thông tin trước những cuộc tấn công từ trong và ngoài tổ chức.

Chia sẻ trong sự kiện ra mắt được tổ chức sáng nay (19/3), ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: Việt Nam đã tiến một bước dài trong quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển đó ngày càng xuất hiện nhiều hơn những rủi ro liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trên không gian mạng.

Sự kiện ra mắt nền tảng vừa được tổ chức sáng 19/3.

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh các mục tiêu về chuyển đổi số thì mục tiêu đảm bảo an toàn an ninh trong không gian mạng cần được xác định là chìa khóa để đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhưng việc đầu tư để xây dựng riêng một trung tâm đảm bảo ATTT là vấn đề đầy thách thức đối với mỗi tổ chức. Đây chính là lý do VNPT kết hợp với IBM ra mắt nền tảng MSS.

Đại diện VNPT cũng cho biết: đội ngũ kỹ sư của VNPT hoàn toàn làm chủ công nghệ lõi của VNPT MSS, đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật của cơ quan nhà nước và cả tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đó, doanh nghiệp sử dụng nền tảng VNPT MSS sẽ được cung cấp 4 dịch vụ gồm: Giám sát an toàn thông tin, ứng cứu sự cố, điều tra truy vết và săn tìm mối nguy. Đây là những khâu quan trọng nhất giúp bảo vệ toàn diện cho doanh nghiệp trên không gian số.

Công nghệ lõi MSS giúp nền tảng này kịp thời phát hiện, theo dõi các cuộc tấn công mạng ngay từ giai đoạn đầu. Hệ thống săn tìm những nguy cơ mất an toàn được triển khai trên mạng băng rộng cố định lớn nhất Việt Nam cùng mạng lưới hỗ trợ dịch vụ trải rộng trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT (Bộ TT&TT) chia sẻ tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục ATTT (Bộ TT&TT) cho biết: Khi chuyển đổi số là một quá trình tất yếu của các cơ quan, tổ chức hay mỗi quốc gia thì an toàn, an ninh mạng sẽ là chiếc khiên vững chắc bảo vệ thành quả của chuyển đổi số. An toàn, an ninh mạng phải song hành và trở thành một phần không thể tách rời của chuyển đổi số. Do vậy, việc xây dựng hệ thống lá chắn phòng thủ hiệu quả để đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho toàn bộ các chiến lược và hoạt động của một tổ chức đã trở thành vấn đề tối quan trọng được quan tâm hàng đầu.

Lãnh đạo Cục ATTT cũng mong muốn nền tảng quản lý an toàn thông tin VNPT MSS sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp lớn xây dựng nền tảng bảo mật vững chắc cho hệ thống công nghệ thông tin, đảm bảo quy trình kinh doanh hoạt động hiệu quả, chung tay giải quyết những bài toán phát triển mô hình kinh doanh mới, vươn tầm thế giới, đòi hỏi khắt khe hơn về yêu cầu bảo mật, an ninh thông tin.

Giới thiệu giải pháp VNPT MSS

Về phía mình, lãnh đạo VNPT chia sẻ kỳ vọng nền tảng VNPT MSS thực sự trở thành hệ miễn dịch cho quốc gia số, giúp đảm bảo an ninh cho Chính phủ số, an toàn cho không gian mạng Việt Nam. “Đây cũng là nền tảng đảm bảo cho VNPT từ vị thế dẫn đầu trong công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam sẽ tiến tới khai thác các tiềm năng ở thị trường châu Á và trên thế giới, hiện thực hóa giấc mơ đưa giải pháp công nghệ Việt Nam vươn ra thế giới”, ông Nguyễn Nam Long nói.

Duy Vũ