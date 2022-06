Ra mắt trình quản lý mật khẩu miễn phí cho người Việt

Locker là trình quản lý mật khẩu đa nền tảng được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư người Việt, giúp người dùng lưu trữ tất cả mật khẩu tại một kho dữ liệu, đảm bảo bảo mật và riêng tư.

Trong thời đại số hiện nay, mật khẩu hiện diện ở khắp mọi nơi, từ những trang mạng xã hội như Facebook, Instagram, đến tài khoản mua sắm online, tài khoản ngân hàng số, hay ví tiền điện tử… Bảo vệ mật khẩu cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ các thông tin cá nhân và cả tài sản của người dùng.

Tuy nhiên, mật khẩu thường là mắt xích yếu nhất khiến tin tặc dễ dàng tấn công chiếm đoạt tài khoản, danh tính, hay thậm chí tài sản của người dùng.

Tại Việt Nam, đã có rất nhiều vụ tấn công mạng nhắm vào cá nhân, tổ chức qua hình thức bẻ khóa mật khẩu hoặc tấn công lừa đảo, khiến cho nhiều doanh nghiệp và người dùng Internet chịu phiền toái không đáng có, thậm chí tổn thất về tiền bạc và danh dự.

Một trong những mẹo mà chuyên gia an ninh mạng thường khuyên là đặt mật khẩu dài với ít nhất 8-12 ký tự và gồm các ký tự đặc biệt. Tuy nhiên, những mật khẩu được cho là an toàn thì lại rất khó nhớ, còn những mật khẩu dễ nhớ (thường có liên quan tới thông tin cá nhân của người dùng) thì lại rất dễ bị tin tặc bẻ khóa. Vì vậy, bài toán đặt ra là làm sao có thể đảm bảo đồng thời cả 2 yếu tố trên, để mỗi người dùng Internet đều có thể bảo vệ tài khoản và tài sản trực tuyến an toàn.

Công cụ tạo mật khẩu mạnh miễn phí của locker.io/generator. (Ảnh: locker.io)

Với mong muốn góp phần giải bài toán “mật khẩu mạnh thì khó nhớ, mật khẩu dễ nhớ thì không đủ an toàn”, Công ty cổ phần CyStack Việt Nam vừa chính thức cho ra mắt trình quản lý mật khẩu Locker. Trình quản lý mật khẩu này sử dụng công nghệ mã hóa dữ liệu cấp cao, cùng các công cụ giúp tạo mật khẩu mạnh và giám sát rò rỉ dữ liệu. Đây là một giải pháp giúp lưu trữ và quản lý tất cả mật khẩu của người dùng tại một kho dữ liệu duy nhất, bảo mật và riêng tư.

Khi đăng ký tài khoản Locker, mỗi người dùng sẽ sở hữu một “kho” dữ liệu riêng để lưu mật khẩu, thông tin thẻ thanh toán, ghi chú bí mật, ví tiền điện tử… Kho dữ liệu này được mã hóa với tiêu chuẩn AES-256 để chống lại các cuộc tấn công bẻ khóa mật khẩu của tin tặc.

Locker cũng được tích hợp công cụ tạo mật khẩu mạnh cho phép người dùng tùy ý lựa chọn độ dài mật khẩu lên tới 128 ký tự, thêm các ký tự đặc biệt, giúp gia tăng tối đa sức mạnh của mật khẩu quan trọng.

Locker là trình quản lý mật khẩu đa nền tảng được phát triển bởi CyStack Việt Nam (Ảnh: locker.io)

Chia sẻ thêm về điểm khác biệt của Locker so với các giải pháp truyền thống, đại diện CyStack Việt Nam cho biết, với Locker, người dùng có thể truy cập kho mật khẩu của mình trên nhiều nền tảng phổ biến như trình duyệt Google Chrome, Edge, Brave, Cốc Cốc; hay các thiết bị chạy Windows, MacOS, Linux; máy tính bảng; cả điện thoại iPhone lẫn Android.

“Tất cả dữ liệu trong Locker được đồng bộ hóa, và có thể được truy cập mọi lúc, mọi nơi, từ nhiều loại thiết bị và nền tảng khác nhau trong khi vẫn đảm bảo giao thức mã hóa được triển khai để đảm bảo tính an toàn”, đại diện CyStack Việt Nam khẳng định.

Bên cạnh việc lưu trữ mật khẩu được mã hóa, Locker còn hỗ trợ nhiều tính năng tiện ích nhằm gia tăng trải nghiệm cho người dùng như: Tự động điền mật khẩu và đăng nhập nhanh chóng vào các trang web trực tuyến và ứng dụng di động; cảnh báo các mật khẩu yếu, trùng lặp, hoặc đã từng bị tấn công lộ lọt dữ liệu; lưu trữ và tự động điền thông tin thẻ thanh toán, biểu mẫu và tờ khai trực tuyến; Trình tạo mã xác thực 2 yếu tố được tích hợp sẵn trong ứng dụng; dò quét dữ liệu bị lộ trên các trang web đen và cảnh báo người dùng khi tài khoản bị lộ…

Hiện người dùng có thể đăng ký sử dụng Locker hoàn toàn miễn phí với đầy đủ các tính năng hỗ trợ quản lý mật khẩu an toàn và đảm bảo tính riêng tư. Ngoài ra, Locker còn cung cấp phiên bản trả phí cho người dùng có nhu cầu nâng cao.

Vân Anh