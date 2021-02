Samsung gia hạn bảo mật cho smartphone Galaxy

Samsung sẽ nâng thời gian cập nhật bảo mật cho smartphone Galaxy từ 3 lên tối thiểu 4 năm sau khi ra mắt.

Điện thoại Samsung sản xuất sau năm 2019 được cập nhật bảo mật trong ít nhất 4 năm. (Ảnh: GSM Arena)

Samsung cho biết hơn 130 mẫu di động ra mắt sau năm 2019 được nhận cập nhật bảo mật thường xuyên. Chúng bao gồm Galaxy S10, S20, S21 cũng như các dòng màn hình gập và dòng tầm trung khác. Theo Samsung, công ty đã hợp tác chặt chẽ với các đối tác sản xuất chip và hệ điều hành cũng như hơn 200 nhà mạng khắp thế giới để bảo đảm hàng tỷ thiết bị Galaxy nhận được bản vá bảo mật kịp thời.

Ngoài ra, Samsung đang làm việc với hơn 1.000 đối tác toàn cầu để thiết lập tiêu chuẩn bảo mật cho tất cả thiết bị Android. Bản thân công ty tự phát triển nền tảng bảo mật di động riêng mang tên Samsung Knox và chip bảo mật tích hợp Secure Element (eSE).

Samsung còn dùng Secure Process để bảo vệ thiết bị trước các cuộc tấn công nhằm vào phần cứng. Mới đây, hãng điện tử Hàn Quốc nâng cấp Know Vault – nền tảng bảo mật ở cấp độ vi xử lý - cho Galaxy S21 bằng cách thêm bộ nhớ an toàn chống giả mạo và bộ xử lý an toàn.

Là một trong số ít công ty tự thiết kế và phát triển sản phẩm, phần mềm và dịch vụ, Samsung cam kết mang tới sự bảo vệ đầu cuối thực sự, từ giai đoạn lên kế hoạch sản phẩm mới cho tới khi sản phẩm “về hưu”.

Samsung thường phát hành bản vá cho điện thoại theo tháng hoặc quý, bên cạnh các bảo mật hàng tháng của Google. Dưới đây là danh sách thiết bị được hưởng chính sách bảo mật mới của Samsung:

Galaxy Fold: Fold, Z Fold2 5G, Z Flip, Z Flip 5G

Galaxy S: S10, S10+, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20 5G, S20+ 5G, S20 Ultra 5G, S20 FE 5G, S21 5G, S21+ 5G, S21 Ultra 5G

Galaxy Note: Note10, Note10+, Note10+ 5G, Note20 5G, Note20 Ultra 5G

Galaxy A: A10e, A20, A50, A11, A21, A51, A51 5G, A71 5G

Galaxy XCover: XCover FieldPro, XCover Pro

Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A with S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7+

Du Lam (Theo Yonhap, ZDN)