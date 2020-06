SAVIS khai trương Trung tâm Giám sát An ninh mạng SAVIS Cyber Security

Ngày 25/6/2020, Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Giám sát An ninh mạng SAVIS Cyber Security và ra mắt Hệ giải pháp Chuyển đổi số.

Công ty Cổ phần Công nghệ SAVIS đã tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Giám sát An ninh mạng SAVIS Cyber Security và ra mắt Hệ giải pháp Chuyển đổi số.

Trung tâm Giám sát An ninh mạng SAVIS Cyber Security đi vào hoạt động đánh dấu bước tiến quan trọng của SAVIS khi trở thành đơn vị tiên phong cung cấp hệ thống sản phẩm – dịch vụ an toàn thông tin mạng toàn diện, đảm bảo tuân thủ các quy định về hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin theo Nghị định số 85 của Bộ TT&TT.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, an toàn, an ninh mạng là điều kiện cơ bản, là yếu tố sống còn để thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia. Tạo ra môi trường an toàn là điều kiện tiên quyết trong quá trình chuyển đổi số cũng như xây dựng Chính phủ điện tử. Việt Nam mong muốn phải tạo không gian an toàn để thực hiện các giao dịch số. Thị trường giám sát, bảo vệ, kiểm tra an toàn, an ninh mạng của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Tôi xin chúc mừng SAVIS đã chính thức tham gia thị trường này".

Ông Hoàng Nguyên Vân, Tổng Giám đốc Công ty SAVIS nhấn mạnh: “SAVIS đã tự phát triển thành công một Trung tâm Giám sát An ninh mạng trên nền tảng công nghệ tiên tiến và quy trình vận hành nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO 27001, ISO 20000, ITSM. Giờ đây, SAVIS tự tin có thể sẵn sàng kiểm soát, ngăn chặn, truy vết và ứng cứu 24/7 mọi sự cố an ninh mạng cũng như những đợt phát tán mã độc có chủ đích đối với hệ thống thông tin của tổ chức”.

SAVIS Cyber Security có khả năng thực chiến mạnh mẽ bởi một đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm thực tiễn với hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, một kiến trúc hoạt động chặt chẽ có sự tích hợp của nhiều giải pháp công nghệ 4.0 hiện đại như: Trí tuệ nhân tạo AI, Machine learning, Deep Learning, Elastic Search, Dữ liệu lớn Big Data… cũng như tối ưu hoá khả năng vận hành, tương tác giữa con người và hệ thống thông tin. Các tổ chức, doanh nghiệp sẽ tránh được những tổn thất lên đến hàng triệu đô la, ngăn ngừa nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu người dùng từ những đợt tấn công an ninh mạng.

Ông Hoàng Nguyên Vân, Tổng Giám đốc Công ty SAVIS nhấn mạnh: “SAVIS đã tự phát triển thành công một Trung tâm Giám sát An ninh mạng trên nền tảng công nghệ tiên tiến".

Cũng trong dịp này, SAVIS đã ra mắt Hệ giải pháp Chuyển đổi số toàn diện, đáp ứng mọi nhu cầu từ đơn giản đến phức tạp của tổ chức doanh nghiệp. Những hoàn cảnh đặc biệt như đại dịch toàn cầu, đóng cửa biên giới hay giãn cách xã hội đã cho thấy công nghệ thông tin và ứng dụng số tạo ra phương thức sản xuất, kinh doanh hiệu quả và trong nhiều trường hợp là lựa chọn duy nhất để phát triển. Không một tổ chức, doanh nghiệp nào có thể đứng ngoài cuộc chơi chuyển đổi số nếu muốn mở rộng sức sản xuất, giảm thiểu chi phí và gia tăng lợi nhuận.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết đó, SAVIS phát triển một hệ giải pháp số mới có thể giúp tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi từ quy trình thủ công với hồ sơ, tài liệu bản giấy sang môi trường số với hệ thống định danh, xác thực điện tử, ký số, tự động hóa quy trình đến lưu trữ điện tử, lưu trữ điện tử lâu dài, chứng thực điện tử, sao y công chứng tài liệu điện tử trong tổ chức, đem đến trải nghiệm 100% không giấy tờ cho người dùng.

Đại diện SAVIS cho biết, bộ giải pháp tất cả trong một của công ty bao gồm: SAVIS Signing BOX, SAVIS eArchive BOX, SAVIS PKI BOX có thể đồng thời giải quyết hai bài toán căn bản là chi phí và an toàn, bảo mật. Bộ giải pháp này sẽ giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng hệ thống ký số, lưu trữ điện tử, hạ tầng khóa công khai chuyên dùng, tích hợp máy chủ, phần cứng, phần mềm trên một thiết bị duy nhất, giúp tiết kiệm chi phí, cài đặt nhanh chóng và vận hành dễ dàng. Tính an ninh, bảo mật được đảm bảo bởi những thiết bị phần mềm và phần cứng đáp ứng đầy đủ các quy định về ký số và chứng thực chữ ký số, lưu trữ điện tử của Việt Nam cũng như các tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ như eIDAS, ESIGN, CEN/ETSI, Cloud Signature Consortium (CSC).

Bộ ba có khả năng tích hợp không giới hạn với các hệ thống thông tin sẵn có của doanh nghiệp qua API, khả năng mở rộng linh hoạt, đồng thời hỗ trợ các chuẩn ký nâng cao như CAdES, PadES, XadES,... cũng như gắn đóng dấu thời gian Timestamp, chuẩn LTV, LTANS cho lưu trữ lâu dài và chứng thực tài liệu điện tử, cho phép lưu trữ, quản lý tài liệu chất lượng cao từ 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc vĩnh viễn.

Thái Khang