Sẽ có quy trình kiểm tra an toàn, an ninh các ứng dụng cho chip trên thẻ CCCD

Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ TT&TT để hướng dẫn quy trình, tiêu chuẩn kiểm tra an ninh, an toàn và hoạt động của các ứng dụng cho chip điện tử trên thẻ căn cước công dân (CCCD).