Sẽ hỗ trợ phát triển 2 nhóm doanh nghiệp an toàn thông tin mạng chủ đạo

Hai nhóm doanh nghiệp an toàn thông tin mạng chủ đạo sẽ được hỗ trợ phát triển là các doanh nghiệp lớn có tiềm lực đóng vai trò dẫn dắt thị trường và nhóm khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng, giải pháp xuất sắc.

Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 10/8.

Chiến lược ã khẳng định tầm quan trọng của an toàn, an ninh mạng trong chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số; phải phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ Make in Vietnam và đội ngũ chuyên gia xuất sắc để trở thành quốc gia tự chủ về an toàn, an ninh mạng. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam có một Chiến lược do 2 Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Bộ TT&TT trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, Bộ TT&TT vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia. Kế hoạch này cũng nhằm xác định nhiệm vụ và giao cho các đơn vị cụ thể làm tốt vai trò của Bộ TT&TT trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lược, từ đó nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin mạng.

Bộ TT&TT đã phân công cụ thể các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp cùng thời gian thực hiện cụ thể của 114 nội dung công việc theo 5 nhóm nhiệm vụ. Theo đó, trong 53 nhiệm vụ giao riêng cho Bộ TT&TT, Cục An toàn thông tin được phân công chủ trì hàng loạt nhiệm vụ như: Hỗ trợ một số doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu có năng lực làm chủ và sáng tạo về giải pháp công nghệ để phát triển giải pháp an toàn thông tin mạng trọng điểm; định hướng, giao nhiệm vụ cho cho các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề quốc gia về an toàn thông tin mạng;

Thúc đẩy sứ mệnh của doanh nghiệp viễn thông giải quyết bài toán lớn của đất nước về an toàn thông tin mạng; hỗ trợ phát triển 2 nhóm doanh nghiệp an toàn thông tin mạng chủ đạo là các doanh nghiệp lớn có tiềm lực đóng vai trò dẫn dắt thị trường và nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có các ý tưởng, sản phẩm xuất sắc…

Nhóm doanh nghiệp lớn có tiềm lực đóng vai trò dẫn dắt thị trường là 1 trong 2 nhóm doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ phát triển giai đoạn 2022 - 2025 (Ảnh minh họa)

Phát triển và làm chủ công nghệ điện toán đám mây Make in Vietnam là 1 nhiệm vụ thường xuyên Cục Viễn thông được giao chủ trì. Trong giai đoạn 2022 - 2025, Cục Chuyển đổi số quốc gia được phân công chủ trì triển khai nền tảng điện toán đám mây riêng của Chính phủ đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thông tin mạng, tạo cơ sở hạ tầng an toàn cho các ứng dụng Chính phủ điện tử dùng chung.

Đối với các nhiệm vụ Bộ TT&TT được giao phối hợp thực hiện, Bộ giao Cục An toàn thông tin chủ trì việc phối hợp với các bộ: Quốc phòng, Công an và các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giám sát an toàn, an ninh mạng hệ thống thông tin của các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trọng yếu.

Cục An toàn thông tin được giao là đầu mối hướng dẫn Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) trong việc vận động các hội viên, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn, an ninh mạng chất lượng cao; vận động các cơ quan, tổ chức ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin mạng Make in Vietnam và giải pháp an ninh mạng tự chủ.

Thời gian tới, Cục An toàn thông tin, Cục Viễn thông sẽ theo dõi, hướng dẫn các doanh nghiệp hạ tầng số trong việc triển khai trung tâm điều hành an toàn thông tin mạng (SOC); phát triển hạ tầng mạng IoT an toàn; khắc phục, xử lý hoặc thay thế thiết bị đầu cuối cung cấp cho người sử dụng có dấu hiệu mất an toàn thông tin; công khai mức độ an toàn thông tin của các dịch vụ hạ tầng số…

Theo thống kê của Bộ TT&TT, trong nửa đầu năm nay, doanh thu an toàn thông tin mạng đạt 1.418 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ nhóm sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng của Việt Nam so với 22 nhóm sản phẩm hệ sinh thái an toàn thông tin mạng đã đạt 95,5%. Tỷ lệ sản xuất/nhập khẩu tính đến tháng 6/2022 đạt 72,6%.

Vân Anh