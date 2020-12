Sinh viên ATTT trình bày báo cáo khoa học tại REV-ECIT 2020

Vừa qua, nhóm sinh viên Đặng Hồng Quang và Cao Phan Xuân Quí đã trình bày bài báo khoa học về mô hình mạng sinh kháng tại Hội nghị REV-ECIT 2020.

Nhóm nghiên cứu trình bày về DIGFuPAS (Deceive IDS with GAN and Function-Preserving on Adversarial Samples), một bộ khung sinh ra dữ liệu các cuộc tấn công mạng có khả năng vượt qua được các hệ thống IDS, kể cả IDS học máy

REV-ECIT 2020, là Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin vừa được tổ chức vào ngày 19/12 với các chủ đề về lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin.

Tại hội nghị, nhóm sinh viên ngành An toàn thông tin (ATTT), trường Đại học Công nghệ Thông tin (ĐHQG-HCM) gồm Đặng Hồng Quang - Cao Phan Xuân Quí đã có dịp trình bày bài báo khoa học "Phương pháp phát sinh dữ liệu tấn công đánh lừa IDS học máy dựa trên mạng sinh đối kháng".

Cụ thể, ở bài báo được chấp nhận đăng tại REV-ECIT 2020, nhóm sinh viên đã trình bày quá trình tìm hiểu và thực nghiệm mô hình mạng sinh đối kháng (Generative Adversarial Networks - GAN) trong việc phát sinh ra các mẫu dữ liệu tấn công có thể qua mặt được các trình phát hiện xâm nhập, tấn công (IDS) vốn được xây dựng trên các thuật toán học máy.

Trong tương lai, các IDS học máy này được nghiên cứu mô phỏng trong môi trường mạng khả lập trình (Software-defined Networking - SDN) đặt trong ngữ cảnh mạng thành phố thông minh.

Trình phát hiện xâm nhập mạng (IDS) được xây dựng để phát hiện và cảnh báo khi hệ thống bị tấn công, từ đó có thể đưa ra các phản ứng phù hợp. Với sự bùng nổ của dữ liệu, các phương pháp học máy đã bắt đầu được áp dụng trong một số IDS khác nhau. Tuy nhiên, các hệ thống này cho tỉ lệ báo động giả cao cũng như dễ bị đánh lừa bởi các cuộc tấn công tinh vi như tấn công đối kháng. Vì vậy, cần phải liên tục kiểm tra và cải tiến các hệ thống này bằng cách mô phỏng các đột biến tấn công mạng trong thế giới thực.

Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam (REV) tổ chức “Hội thảo Quốc gia lần thứ XXIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin” (The 23rd National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, viết tắt là REV-ECIT). REV-ECIT là Hội thảo Khoa học Quốc gia thường niên do REV chủ trì. Chương trình Hội thảo sẽ bao gồm các chủ đề bao phủ toàn bộ các lĩnh vực về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin. Ngoài các phiên kỹ thuật, Hội thảo REV-ECIT năm 2020 sẽ tổ chức một Diễn đàn trao đổi về công nghệ nghe nhìn và đa phương tiện trong chuyển đổi số.

Phương Nguyễn