Sóc Trăng định hướng kết nối đồng bộ Trung tâm giám sát an toàn thông tin

Trong chiến lược chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sóc Trăng đề ra giải pháp kết nối đồng bộ với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ TT&TT.

Mới đây, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã ban hành Nghị quyết 07 về Chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nội dung Nghị quyết bao gồm vấn đề an toàn thông tin mạng, trong đó nêu thực trạng, đó là tình hình an toàn, an ninh mạng tuy được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Nghị quyết đề ra các giải pháp như nâng cao năng lực bảo vệ an toàn không gian mạng của tỉnh; xây dựng và duy trì hoạt động Trung tâm giám sát an toàn thông tin tỉnh Sóc Trăng, kết nối đồng bộ với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ TT&TT để xử lý hiệu quả các tác hại từ không gian mạng.

Ngoài ra, Sóc Trăng định hướng xây dựng cơ chế hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong thực thi chính sách bảo đảm an toàn, an ninh mạng; cơ chế hợp tác, đối thoại để giải quyết các vấn đề an toàn thông tin phát sinh trong chuyển đổi số.

Sóc Trăng đề ra giải pháp kết nối đồng bộ với Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ TT&TT. (Ảnh minh họa).

Năm ngoái, Sở TT&TT tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo an toàn thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước về các vấn đề an toàn an ninh thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở TT&TT cùng các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin đã trình bày một số nội dung: định hướng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh; tổng quan giải pháp an toàn dữ liệu và an ninh mạng trong cách mạng công nghiệp 4.0; sử dụng tối ưu tường lửa để ngăn chặn virus mã hóa và tấn công nâng cao...

H.A.H