Sóc Trăng tổ chức hội thảo an toàn thông tin trong cuộc CMCN 4.0

Tại hội thảo, nhiều vấn đề an toàn thông tin liên quan đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh, trong nước và thế giới đã được đưa ra thảo luận.

Hội thảo An toàn thông tin trong cuộc CMCN 4.0 tại Sóc Trăng. (Ảnh: soctrang.gov.vn)

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Sóc Trăng, chiều ngày 30/10, Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng đã tổ chức Hội thảo an toàn thông tin trong cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) lần thứ tư. Hội thảo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước về các vấn đề an toàn an ninh thông tin trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh.

Cuộc CMCN lần thứ tư đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, tác động trực tiếp tới nền kinh tế Việt Nam, từng bước vẽ lại bản đồ kinh tế thế giới cùng với tốc độ phát triển ngày càng thần tốc của khoa học công nghệ trên nền tảng công nghệ số, dần xóa nhòa ranh giới giữa các ngành, các lĩnh vực trong lao động, sản xuất, đời sống, xã hội và hướng đến hội tụ trên một nền tảng tích hợp duy nhất.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới hình thành Chính quyền số của tỉnh để phục vụ cho người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp đã làm cho vai trò của CNTT, đặc biệt là khả năng ứng dụng, kỹ năng khai thác và đảm bảo an toàn thông tin của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trở nên hết sức quan trọng.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Sóc Trăng cùng các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thông tin đã trình bày một số nội dung: Đánh giá tình hình an toàn, an ninh thông tin ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; tổng quan tình hình an toàn thông tin mạng trên thế giới và trong nước, định hướng giải pháp đảm bảo an toàn thông tin phục vụ phát triển Chính quyền điện tử, Đô thị thông minh; tổng quan giải pháp an toàn dữ liệu và an ninh mạng trong cách mạng công nghiệp 4.0; sử dụng tối ưu tường lửa để ngăn chặn virus mã hóa và tấn công nâng cao...

Hội thảo đã cung cấp kiến thức, kinh nghiệm để cán bộ, công chức, viên chức có thể vận dụng vào nghiên cứu, triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin tại đơn vị. Bên cạnh đó, hội thảo cũng là diễn đàn cho các nhà khoa học, cơ quan và doanh nghiệp có cơ hội để trao đổi và hợp tác về những giải pháp đảm bảo an toàn thông tin hiện nay.

Hải Lam