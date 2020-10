Sử dụng phần mềm không có bản quyền đồng nghĩa với việc mở 'cửa hậu' cho tin tặc

Rất nhiều người dùng Internet tại Việt Nam không có kỹ năng lập trình cấp cao mà sử dụng các công cụ có sẵn trên Internet. Điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ phải đối mặt với những rủi ro an ninh mạng khác nhau.

Với sự phát triển của Internet và mạng máy tính, an ninh mạng trở thành một trong những yếu tố được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Các công ty lớn như Microsoft đang thiết kế và xây dựng các sản phẩm phần mềm cần được bảo vệ khỏi những cuộc tấn công từ bên ngoài.

Bằng cách cải thiện an ninh mạng, bạn có thể giảm cơ hội vi phạm quyền riêng tư, nhận dạng hoặc đánh cắp thông tin. Ngoài ra, vi phạm bản quyền là một mối quan tâm lớn của các công ty trong nước đang phải đối mặt. Bởi nếu không tuân theo những biện pháp bảo mật, mọi thứ từ phần mềm, âm nhạc, phim ảnh đến sách, trò chơi...đều có thể bị đánh cắp và sao chép.

Có rất nhiều công cụ hack phổ biến mà không đòi hỏi nhiều về kiến thức công nghệ.

Khi các công cụ ngày càng trở nên tinh vi hơn, việc hack máy tính hoặc máy chủ của ai đó không cần chỉ số IQ cao. Tất nhiên, một số người đã phát triển các kỹ năng phức tạp và biết cách xâm phạm quyền riêng tư của người dùng bằng nhiều cách nhưng số đó không nhiều.

Ngày nay, hầu hết người dùng Internet không có kỹ năng lập trình cấp cao mà sử dụng các công cụ có sẵn trên Internet. Kẻ tấn công phải trải qua nhiều giai đoạn để thực hiện thành công và người sử dụng rất dễ trở thành nạn nhân.

Hacker là gì?

Ban đầu, thuật ngữ hacker (tin tặc) có nghĩa là một người có kỹ năng lập trình vững vàng và có thể phát triển cách thức mới để bảo vệ mạng khỏi các cuộc tấn công. Ngày nay, tin tặc thường được gọi là những người sử dụng kỹ năng tính toán để xâm nhập vào tài khoản hoặc máy tính của ai đó và phá hủy thông tin cá nhân của họ. Bạn có thể đã nghe các thuật ngữ khác như hacker, black hat, phone fly, spammer hoặc phisher.

Tất cả những thuật ngữ đó xác định một người sử dụng kỹ năng máy tính của mình để đánh cắp dữ liệu quan trọng. Những người này sử dụng kỹ thuật khác nhau để xác định họ là người dùng độc hại. Ví dụ, một người gửi thư rác là một người sử dụng dịch vụ email để gửi các email có virus. Những kẻ lừa đảo là người bắt chước một cách ác ý các email, trang web hoặc dịch vụ cá nhân để lừa người dùng cung cấp thông tin bí mật.

Vấn đề bảo mật đã xảy ra như thế nào?

Nếu ai đó có đủ thông tin và thành thạo kỹ năng tính toán cần thiết, họ có thể dễ dàng xâm phạm an ninh mạng của một số công ty. Từ các thiết bị hoặc dịch vụ được định cấu hình không đúng, cũng như tên người dùng và mật khẩu không an toàn, có thể gây ra mối đe dọa thực sự đối với an ninh mạng. Tin tặc có thể sử dụng một số lỗ hổng bảo mật mặc định của hệ điều hành, thiết bị mạng hoặc giao thức TCP/ IP để truy cập vào tài nguyên mạng.

Những kẻ tấn công sử dụng điểm yếu của một số giao thức đã biết để tấn công mạng. Một số giao thức này bao gồm SNMP, SMTP, HTTP, FTP hoặc ICMP. Việc cập nhật chương trình cơ sở của thiết bị, cài đặt các bản cập nhật bảo mật mới nhất của hệ điều hành và thay đổi cài đặt mặc định là rất quan trọng. Mọi công ty nên thực hiện chính sách bảo mật để giải quyết và đối phó với những lỗ hổng tiềm ẩn.

Các cuộc tấn công mạng thường được gây ra bởi sự tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp của con người. Trong nhiều trường hợp, chính nhân viên là mối đe dọa lớn nhất cho công ty. Nhiều khi nhân viên vô tình cài đặt phần mềm vi phạm bản quyền bị nhiễm virus, worm và Trojan horse.

Ngoài ra, người dùng có thể quên bảo vệ máy trạm của họ và khiến chúng trở thành mục tiêu đơn giản cho những kẻ tấn công tiềm năng. Những người khác có thể cung cấp thông tin nhạy cảm cho thế giới bên ngoài, thậm chí có thể đóng một vai trò quan trọng trong cuộc tấn công (chế độ xem tệp PA của Power Admin có thể giúp xác định khi nào các tệp nhạy cảm và an toàn được truy cập, xóa hoặc sao chép sang các ổ đĩa khác).

Đây là lý do tại sao một chiến lược bảo mật nên bao gồm các mối đe dọa bên trong và bên ngoài. Bằng cách có được quyền truy cập vật lý vào thiết bị mạng, người dùng có thể trích xuất thông tin quan trọng từ máy chủ hoặc thiết bị lưu trữ của công ty.

Kiểu tấn công này phụ thuộc vào kỹ năng của hacker vì nếu không có công cụ thích hợp, tỷ lệ thành công là rất thấp. Những kẻ tấn công bên ngoài có thể truy cập tài nguyên mạng thông qua Internet, đây là một cách phổ biến để đe dọa an ninh mạng.

Điệp Lưu