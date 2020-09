Nguyên nhân số cuộc tấn công mạng được ghi nhận trong tháng 8/2020 giảm nhẹ so với tháng trước là do Cục An toàn thông tin tăng cường thực hiện việc ghi nhận, cảnh báo và tăng hướng dẫn xử lý để đảm bảo an toàn thông tin.

Tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam giảm nhẹ

Trong tháng 8/2020, Cục An toàn thông tin đã ghi nhận, cảnh báo và hướng dẫn xử lý 517 sự cố tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam (199 cuộc Phishing, 160 cuộc Deface, 158 cuộc Malware), giảm 0,77% so với tháng 7/2020. Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng botnet là 2.013.867 địa chỉ, giảm 0,03% so với tháng 7/2020. Như vậy, số cuộc tấn công mạng được ghi nhận, cảnh báo, hướng dẫn xử lý và số lượng địa chỉ IP botnet trên cho thấy có phần giảm nhẹ liên tục trong 3 tháng gần đây.

Nguyên nhân số cuộc tấn công mạng được ghi nhận, cảnh báo, hướng dẫn xử lý và số lượng địa chỉ IP botnet so với tháng trước có phần giảm nhẹ so với tháng trước là do Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) tiếp tục tăng cường thực hiện việc ghi nhận, cảnh báo, tăng hướng dẫn xử lý để đảm bảo an toàn thông tin cũng như do tình hình kiểm soát dịch Covid -19 trong nước đã được thực hiện tốt. Tuy nhiên, các đối tượng tấn công mạng vẫn lợi dụng sự quan tâm của toàn xã hội đối với vấn đề về Covid-19 trong nước và trên thế giới, cũng như tình hình tổ chức đại hội Đảng các cấp để tăng cường phát tán, lây nhiễm mã độc nên số lượng IP botnet so với cùng kỳ năm trước vẫn còn ở mức cao.

Để đảm bảo an toàn thông tin mạng, Cục An toàn thông tin vẫn tiếp tục tăng cường công tác giám sát, chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam. Đồng thời, Cục liên tục đánh giá, thống kê, tiếp tục chủ động rà quét trên không gian mạng Việt Nam, đánh giá, thống kê và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dùng biết, phòng tránh.

