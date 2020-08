Tập huấn an ninh mạng cho cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Trong 12 ngày bắt đầu từ 15/8, 30 cán bộ của Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tham gia khóa tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ hệ thống an ninh mạng.

Lớp đào tạo, tập huấn về hệ thống an ninh mạng nhằm nâng cao năng lực ứng phó với các nguy cơ an ninh cho các cán bộ Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư. (Ảnh do Viện CNTT&TT cung cấp)

Lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ hệ thống an ninh mạng cho cán bộ công tác tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an phối hợp cùng Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Thông tin từ Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, lớp tập huấn được giảng dạy bởi các giảng viên Viện CNTT&TT theo dự án KOICA IBS, với sự tham gia của DUDU IT, một công ty của Hàn Quốc chuyên về các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp.

Tại lễ khai giảng, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội nhận định, mô hình đào tạo giữa 3 bên là mô hình kiểu mẫu, giúp nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn mực quốc tế và là tiền đề cho sự hợp tác toàn diện hơn trong tương lai.

“Chúng tôi tin rằng với chất lượng đào tạo và đội ngũ giảng dạy của Viện sẽ mang lại nhiều kiến thức bổ ích và đem lại hiệu quả cho công tác triển khai và vận hành dữ liệu của các cán bộ. Sự thành công của khoá học sẽ có ý nghĩa cũng như tầm ảnh hưởng trực tiếp đến một số lĩnh vực quan trọng về an toàn, an ninh thông tin quốc gia”, PGS.TS Tạ Hải Tùng, Viện trưởng Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ.

Dự kiến kéo dài trong 12 ngày, lớp tập huấn, đào tạo cấp chứng chỉ hệ thống an ninh mạng dành cho cán bộ công tác tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư có nội dung tập trung vào đào tạo về hệ thống an ninh mạng, đào tạo nâng cao năng lực ứng phó nguy cơ an ninh và đào tạo năng lực quản trị hệ thống mạng cho các cán bộ của Trung tâm.

Theo Quyết định 336 ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.085 tỷ đồng và thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2021.

Có cơ quan chủ quản là Bộ Công an và chủ đầu tư là Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), dự án hướng tới mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thống nhất trên toàn quốc, tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng, tạo nền tảng cho phát triển Chính phủ điện tử. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu này đang bị chậm so với kế hoạch.

Đến nay Bộ Công an đã ban hành Quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra, phúc tra thông tin công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, tổ chức thu thập, tạo lập chuyển đổi dữ liệu dân cư và cấp số định danh cho công dân; kiểm tra, phúc tra thông tin trước khi cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hoàn thành chuyển đổi dữ liệu dân cư tại Hải Phòng, Cần Thơ, Tây Ninh và đang tạo lập chuyển đổi dữ liệu dân cư tại Hà Nội.

M.T