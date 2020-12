Tập huấn an ninh mạng, phòng chống tội phạm công nghệ cao cho công an Bắc Ninh

Hơn 100 cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đơn vị thuộc Công an Bắc Ninh vừa tham gia lớp đào tạo về an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

120 cán bộ công an tham gia lớp tập huấn về an ninh mạng. (Ảnh:conganbacninh)

Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai giảng lớp tập huấn an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Cổng thông tin Công an Bắc Ninh, lớp đào tạo diễn ra trong 3 ngày, từ 16 - đến 18/12 với sự tham dự của 120 học viên là lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các đơn vị trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện nội dung công tác có liên quan đến an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, các báo cáo viên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an truyền đạt những chuyên đề công tác liên quan đến an ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, đặc biệt trên lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ đối với cán bộ, chiến sỹ. Qua đó lồng ghép, kết hợp nhiều biện pháp nghiệp vụ và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu khai giảng lớp tập huấn, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu học viên chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy định của lớp tập huấn; tích cực nghiên cứu, học tập, tham gia thảo luận nội dung, chương trình tập huấn từ đó áp dụng có hiệu quả vào công tác thực tế tại đơn vị mình.

D.V