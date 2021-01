Tập huấn bảo mật, xác thực hệ thống CSDLQG về dân cư tại Hà Nam

Trong 6 ngày, mỗi lớp tập huấn sẽ được các giảng viên hướng dẫn một số nội dung cơ bản như triển khai bảo mật, xác thực dự án, cách vận hành, sử dụng phần mềm quản trị ứng dụng…

Sáng 7/12, Công an tỉnh phối hợp với VNPT Hà Nam tổ chức khai giảng đợt tập huấn đào tạo bảo mật, xác thực, chuyển giao công nghệ và phần mềm hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư cho lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Dự lễ khai giảng có các đồng chí: Thượng tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Cao Đức Đồng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc VNPT Hà Nam; đồng chí Đỗ Mạnh Quyết – Phó Giám đốc VNPT Hà Nam; lãnh đạo Cục Viễn thông – cơ yếu, Bộ Công an…

Thượng tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Theo kế hoạch, đợt tập huấn này có 6 lớp với 247 học viên là các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng, Phó Công an xã, Cảnh sát khu vực, Công an viên các xã, thị trấn trên địa bàn và cán bộ viễn thông – cơ yếu, phòng Tham mưu Công an tỉnh tham gia.

Trong thời gian 6 ngày, mỗi lớp tập huấn sẽ được các giảng viên là lãnh đạo Cục Viễn thông - cơ yếu, Bộ Công an; chuyên viên kỹ thuật VNPT Hà Nam tập huấn một số nội dung cơ bản như triển khai bảo mật và xác thực dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Cách vận hành, sử dụng phần mềm quản trị ứng dụng; Phần mềm cư trú; Phần mềm quản lý Tàng thư nhân, hộ khẩu; Phần mềm quản lý Biến động về dân cư; Phần mềm báo cáo thống kê tổng hợp dữ liệu dân cư; Cổng thông tin dân cư; Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và xử lý vi phạm; Phần mềm cung cấp dịch vụ dân cư…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên sẽ nắm vững quy trình quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần bảo đảm tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với mục tiêu hoàn thành và tổ chức lễ bấm nút, công bố đi vào vận hành trước ngày 26/2/2021.

