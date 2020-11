Buổi tập huấn về công tác quản lý, cung cấp thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Cổng/Trang Thông tin điện tử (TTĐT) trong Công an nhân dân (CAND) vừa được tổ chức cuối tháng 10.

120 học viên tham gia lớp tập huấn đảm bảo an toàn trang tin điện tử trong Công an nhân dân. (Ảnh: pup.edu.vn)

Theo trường Đại học Cảnh sát nhân dân, từ ngày 20 đến 22/10, buổi tập huấn công tác quản lý, cung cấp thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Cổng/Trang Thông tin điện tử (TTĐT) trong Công an nhân dân (CAND) đã được tổ chức tại Đà Lạt. Hơn 120 lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Công an đơn vị địa phương tại khu vực Phía Nam đã tham gia buổi tập huấn.

Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng Bộ Công an dự buổi khai mạc và trực tiếp quán triệt một số văn bản, quy định về việc quản lý và sử dụng Cổng thông tin điện tử (TTĐT) trong thời đại công nghệ 4.0. Bên cạnh đó, các học viên đã nghiêm túc lắng nghe và mạnh dạn trao đổi những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong các buổi tập huấn, học viên không chỉ được lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an trực tiếp đứng lớp mà còn được những chuyên gia thuộc Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, giảng viên Viện đào tạo báo chí - truyền thông thuộc Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt, phổ biến nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý, cung cấp thông tin và đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Cổng TTĐT, Trang TTĐT trong CAND; trang bị kiến thức, kỹ năng cung cấp thông tin, xây dựng tin bài, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động Cổng TTĐT, Trang TTĐT trong CAND...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn thông tin cho các cổng TTĐT, đồng thời để thống nhất về nội dung và phương pháp quản lý an toàn thông tin theo nghị định số 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 18/7/2011, Bộ TT&TT đã hướng dẫn một số biện pháp kỹ thuật cơ bản bảo đảm an toàn cho Cổng/ trang TTĐT.

Theo đó, một cổng/trang TTĐT an toàn đòi hỏi bản thân mã nguồn của cổng phải được lập trình an toàn, tránh lỗi bảo mật xảy ra trên ứng dụng web và các thành phần bổ trợ như máy chủ phục vụ web và hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho ứng dụng đó cũng phải đảm bảo an toàn.

Các biện pháp đảm bảo ATTT cho cổng/trang TTĐT cần được triển khai cho toàn bộ thành phần của cổng/trang TTĐT như: xác định cấu trúc web, triển khai hệ thống phòng thủ, thiết đặt và cấu hình hệ thống máy chủ an toàn, vận hành ứng dụng web an toàn, thiết đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu an toàn, cài đặt ứng dụng bảo vệ, thiết lập cơ chế sao lưu và phục hồi.

Hải Lam