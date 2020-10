Thẻ CCCD gắn chip cần áp dụng công nghệ tiên tiến, bảo đảm an ninh

Bộ trưởng Bộ Công an sẽ quyết định mẫu, chất liệu thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử. Theo yêu cầu của Thủ tướng, thẻ cần áp dụng công nghệ tiên tiến, đảm bảo an ninh, an toàn.