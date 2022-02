Thêm 1 doanh nghiệp gia nhập thị trường cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng

Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia vừa trao giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ TT&TT cấp cho Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Khánh Linh, với tên giao dịch WINCA.

Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Bộ TT&TT vừa tổ chức lễ trao Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Khánh Linh. Đây là doanh nghiệp thứ 22 tham gia thị trường cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia trao giấy phép cho đại diện Công ty Khánh Linh.

Theo giấy phép được Bộ trưởng Bộ TT&TT ký ngày 9/2, Công ty TNHH Tư vấn - Thương mại Khánh Linh với tên giao dịch WINCA được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong các hoạt động công cộng.

Các loại chứng thư số mà WINCA được cung cấp gồm: Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức; chứng thư số SSL dành cho máy chủ; chứng thư số cho phần mềm. WINCA lưu khóa bí mật của thuê bao trong USB Token đáp ứng tiêu chuẩn FIPS PUB 140-2 tối thiểu mức 2.

Cũng như với các nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng khác, hệ thống kỹ thuật của WINCA phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực.

Đại diện Công ty Khánh Linh, Giám đốc Đào Cao Bích Ngọc hứa đơn vị sẽ sớm hoàn thiện để đưa hệ thống kỹ thuật đi vào vận hành.

Trước khi được Bộ TT&TT cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Công ty Khánh Linh đã là 1 trong những đại lý hỗ trợ cho các CA công cộng cung cấp dịch vụ chữ ký số. Sau hơn 10 năm hoạt động, Công ty Khánh Linh đã có 12 chi nhánh tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với hơn 200 nhân sự, Công ty Khánh Linh đang cung cấp, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức sử dụng chữ ký số và các ứng dụng liên quan chữ ký số như kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, kê khai hải quan điện tử, kê khai bảo hiểm xã hội điện tử…

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Khánh Linh đã cung cấp dịch vụ cho hơn 200.000 khách hàng doanh nghiệp, trong đó có hơn 30.000 khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử.

Với việc được Bộ TT&TT cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số, Công ty Khánh Linh sẽ bổ sung thêm các dịch vụ, tiện ích vào hệ sinh thái phục vụ khách hàng, nhất là đối tượng khách hàng doanh nghiệp của đơn vị mình.

“Chúng tôi cam kết sẽ hoàn thiện hệ thống kỹ thuật tốt nhất và sớm đưa vào vận hành. Sau khi hệ thống được đưa vào hoạt động, chúng tôi sẽ phục vụ khách hàng tốt nhất, góp phần thúc đẩy chữ ký điện tử phát triển hơn nữa trong thời gian tới”, bà Đào Cao Bích Ngọc, Giám đốc Công ty Khánh Linh chia sẻ.

Đánh giá cao việc Công ty Khánh Linh tham gia thị trường cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cho rằng thời gian tới đơn vị sẽ hỗ trợ đắc lực cho Trung tâm và Bộ TT&TT trong việc phổ biến, phát triển chữ ký số đến với người dân, doanh nghiệp. Đại diện Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia cũng tin tưởng Công ty Khánh Linh sẽ đồng hành cùng với Bộ TT&TT trong việc đưa chữ ký số ngày càng an toàn, tiện dụng hơn.

Nghị định 130 ngày 27/9/2018 của Chính phủ về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số quy định, chứng thư số là một dạng chứng thư điện tử do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp nhằm cung cấp thông tin định danh cho khóa công khai của một cơ quan, tổ chức, cá nhân, từ đó xác nhận cơ quan, tổ chức, cá nhân là người ký chữ ký số bằng việc sử dụng khóa bí mật tương ứng.



Theo số liệu của Bộ TT&TT, tính đến hết tháng 1/2022, tổng số chứng thư số công cộng đã cấp là 4.581.000 chứng thư, tăng 14,1 % so với cùng kỳ năm 2021; và tổng số chứng thư số công cộng đang hoạt động là 1.690.000 chứng thư số, tăng 7,03 % so với cùng kỳ năm ngoái.

Vân Anh