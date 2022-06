Thiếu hụt kỹ năng an ninh mạng ảnh hưởng thế nào đến các tổ chức, doanh nghiệp Việt?

Nghiên cứu mới của Fortinet cho thấy tình trạng thiếu kỹ năng về an ninh mạng đang đưa đến nhiều thách thức và hậu quả với các tổ chức, doanh nghiệp ở châu Á trong đó có Việt Nam.

Thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng ngày càng trầm trọng

Fortinet, công ty chuyên cung cấp các giải pháp an ninh mạng vừa công bố các kết quả nghiên cứu tại châu Á trong báo cáo về Khoảng cách kỹ năng an ninh mạng toàn cầu năm 2022.

Báo cáo phản ánh rằng tình trạng thiếu kỹ năng về an ninh mạng dẫn tới nhiều thách thức và hậu quả đối với các tổ chức ở châu Á, bao gồm cả việc xảy ra vi phạm về bảo mật dữ liệu, dẫn tới thiệt hại về kinh tế.

Báo cáo về khoảng cách kỹ năng an ninh mạng được công bố tại Accelerate 2022 sự kiện thường niên lớn vừa được Fortinet tổ chức ngày 9/6.

Ông Rashish Pandey, Phó Chủ tịch Tiếp thị và Truyền thông, khu vực châu Á của Fortinet cho biết, khảo sát tại khu vực Đông Nam Á và Hong Kong (Trung Quốc) nằm trong báo cáo toàn cầu của Fortinet cho thấy 71% các công ty tham gia khảo sát phải đối mặt với khó khăn trong việc tuyển dụng nhân tài đáp ứng tiêu chuẩn về công nghệ trong lĩnh vực an ninh mạng, 63% đồng ý rằng thực trạng thiếu hụt kỹ năng này dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về an ninh mạng đối với doanh nghiệp.

“Khi ngày càng có nhiều tổ chức áp dụng công nghệ như điện toán đám mây và tự động hóa thì vấn đề thiếu chuyên gia an ninh mạng càng trầm trọng hơn”, ông Rashish Pandey nói.

Báo cáo lực lượng lao động mạng năm 2021 của ISC (Cyber Workforce Report) cho thấy, châu Á - Thái Bình Dương có sự thiếu hụt về lực lượng lao động theo khu vực lớn nhất là 1,42 triệu người. Mặc dù con số đã giảm so với năm trước nhưng vẫn cần nhiều giải pháp hơn.

Thiệt hại của các vụ vi phạm ngày càng tăng so với lợi nhuận và danh tiếng của các tổ chức. Bởi vậy, an ninh mạng đang trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của hội đồng quản trị các công ty.

Nâng cao kỹ năng về an ninh mạng qua đào tạo và cấp chứng chỉ

Báo cáo về khoảng cách kỹ năng mạng của Fortinet cũng chỉ ra rằng đào tạo và cấp chứng chỉ chính là giải pháp mà các tổ chức đang tìm cách nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt kỹ năng an ninh mạng. 97% các nhà lãnh đạo trong khu vực tin rằng chứng chỉ công nghệ tác động tích cực đến vai trò và đội ngũ của họ, trong khi 86% các nhà lãnh đạo ưu tiên tuyển dụng những ứng viên có chứng chỉ về an ninh mạng.

Cùng với đó, 89% số người được hỏi chia sẻ sẵn sàng tài trợ kinh phí để nhân viên học và thi chứng chỉ an ninh mạng. Lý do là các chứng chỉ này chính là xác nhận uy tín về sự cải thiện kiến thức và nhận thức về an ninh mạng.

Bên cạnh việc đánh giá qua chứng chỉ, 93% các tổ chức đã triển khai chương trình đào tạo để nâng cao nhận thức về không gian mạng. Tuy nhiên, 51% các nhà lãnh đạo tin rằng nhân viên vẫn thiếu kiến thức cần thiết, đặt ra nghi vấn về mức độ hiệu quả của các chương trình nâng cao nhận thức về bảo mật hiện nay.

Đào tạo và cấp chứng chỉ chính là giải pháp mà các tổ chức đang tìm cách nhằm khắc phục tình trạng thiếu hụt kỹ năng an ninh mạng. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu của Fortinet cũng chỉ ra rằng, thách thức lớn với các tổ chức là tìm kiếm và giữ chân những người phù hợp để đảm nhiệm các vai trò quan trọng về an ninh mạng, từ các chuyên gia về bảo mật đám mây đến chuyên gia phân tích SOC. Báo cáo cho thấy 60% các nhà lãnh đạo ở châu Á thừa nhận tổ chức của họ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và 57% rất vất vả để giữ chân nhân tài.

Một trong những thách thức là việc tuyển các nhân sự nữ, sinh viên mới tốt nghiệp đại học và người dân tộc thiểu số. Trong khu vực, 76% các tổ chức đánh giá việc tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp là trở ngại hàng đầu trong tuyển dụng, 75% các nhà lãnh đạo cho rằng vấn đề sau đó là việc tuyển dụng lao động nữ. Còn lại 62% nhận định rằng tuyển dụng người dân tộc thiểu số cũng rất khó khăn.

Nói về tình hình tại Việt Nam, ông Nguyễn Gia Đức, Giám đốc quốc gia Fortinet Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh những cuộc tấn công mạng đang biến đổi nhanh chóng, các kỹ năng cần phải thay đổi để thích ứng. Đầu năm nay, Fortinet đã ký biên bản ghi nhớ với Đại học Công nghệ TP.HCM để hợp tác cung cấp cho sinh viên ngành công nghệ của trường các khóa đào tạo về an ninh mạng.

“Việc thành lập cơ sở đào tạo đầu tiên tại Việt Nam thể hiện nỗ lực của Fortinet trong việc giải quyết khoảng cách về kỹ năng mạng thông qua đào tạo và giáo dục. Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu tham gia xây dựng một lực lượng chuyên gia an ninh mạng có kiến thức và kỹ năng toàn diện cho Việt Nam”, ông Nguyễn Gia Đức chia sẻ.

Vân Anh