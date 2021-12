Thời gian phản ứng khi bị tấn công chủ đích ở Việt Nam là... 27 ngày

Theo số liệu báo cáo mới nhất, thời gian phản ứng trung bình của tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam trước các cuộc tấn công có chủ đích là khoảng 27 ngày, gây nên sự mất an toàn cho hệ thống.

Mới đây tại Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng (Vietnam Security Summit 2021), ông Trần Minh Quảng, Giám đốc Trung tâm phân tích và chia sẻ nguy cơ an ninh mạng, Công ty An ninh mạng Viettel (Viettel Cyber Security - VCS) đã chia sẻ những số liệu nổi bật, xu thế mới về tình hình an ninh mạng tại Việt Nam.

Theo Tạp chí An toàn thông tin đăng tải, ông Trần Minh Quảng đã nêu lên khó khăn của doanh nghiệp hiện nay khi phải đối mặt với những nguy cơ mất an toàn thông tin mới. Các cuộc tấn công có xu hướng ngày càng nguy hiểm, tinh vi, do các nhóm tấn công được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp với tiềm lực tài chính dồi dào.

Hàng loạt nguy cơ mất an toàn thông tin tiếp tục gia tăng trong năm 2021 bao gồm tấn công lừa đảo người dùng, tấn công có chủ đích, lộ lọt số lượng lớn dữ liệu của người dùng cuối và các doanh nghiệp trên mạng Internet.

Số liệu thống kê trên Nền tảng chia sẻ tri thức an ninh mạng Viettel Threat Intelligence đã cho thấy tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam ngày càng phức tạp, nguy hiểm. Có gần 2.000 trang web giả mạo các tổ chức tại Việt Nam trong thời gian qua.

Số lượng các trang web lừa đảo tăng dần theo quý, cao nhất là 692 trang web lừa đảo trong quý III/2021, mục tiêu chủ yếu vào ngành tài chính - ngân hàng.

Thống kê số lượng rò rỉ dữ liệu trong năm 2021 theo các ngành tại Việt Nam (nguồn ảnh: Tạp chí An toàn thông tin).

Cùng với đó, đã có gần 100 triệu hồ sơ dữ liệu bị khai thác, lộ lọt. Ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất là dịch vụ viễn thông với 23 triệu hồ sơ bị rò rỉ. Đặc biệt, hơn 100 nghìn tài khoản và mật khẩu trong hệ thống nội bộ trọng yếu của các tổ chức, doanh nghiệp bị đưa lên không gian mạng.

Và ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công có chủ đích, tuy nhiên, thời gian phản ứng trung bình của tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam quá lâu (khoảng 27 ngày), gây nên sự mất an toàn cho hệ thống.

Đáng chú ý là những lỗ hổng cực kỳ nghiêm trọng trong hệ thống trọng yếu của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Chính phủ đã bị kẻ xấu lợi dụng tấn công xâm nhập như khai thác những lỗ hổng của các ứng dụng, nền tảng phổ biến, gây nhiều rủi ro cho người dùng.

H.A.H