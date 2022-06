Thống trị thương mại điện tử từ đổi mới an ninh mạng cùng giải pháp công nghệ Akamai

Trải nghiệm khách hàng một cách nhất quán và an toàn trong quá trình mua sắm và thực hiện các giao dịch ngày càng được các doanh nghiệp thương mại điện tử ưu tiên.

Ngành thương mại điện tử đang thay đổi nhanh hơn và hơn bao giờ hết, người bán đang nỗ lực tạo ra và cải thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng nhu cầu khách hàng ở bất kỳ đâu một cách nhanh chóng và kịp thời.

Với sự bùng nổ và phát triển không ngừng, ngày nay những ngành hàng được người tiêu dùng lựa chọn mua sắm qua kênh thương mại điện tử đã không còn chỉ dừng lại ở các phân khúc hàng tạp hoá mà mở rộng ra ngành hàng điện tử và thậm chí cả phương tiện đi lại. Tuy nhiên, đi đôi với những bước tiến mang tính xu thế của thời đại về ứng dụng công nghệ thông tin là những thách thức to lớn về bảo mật và bảo vệ người dùng trước những những hành vi gian lận và đánh cắp danh tính.

Để duy trì một chất lượng dịch vụ tuyệt vời và sự tin tưởng, hài lòng của khách hàng, các doanh nhân đang hoạt động trong lĩnh vực điện tử ngày nay không chỉ phải đáp ứng về tính sẵn sàng của sản phẩm, về mặt chất lượng, về thời hạn giao nhận, mà còn phải đủ năng lực để mang đến những trải nghiệm nhất quán, an toàn trong quá trình mua sắm và thực hiện các giao dịch tại website của họ. Đứng trước những mối nguy về khả năng thất thoát dữ liệu, phá hủy, sửa đổi thông tin, gian lận, và gây gián đoạn dịch vụ…điều cần ưu tiên là doanh nghiệp cần có một chiến lược chặt chẽ vượt trội về an toàn an ninh mạng.

Vừa qua, tại Hội nghị bàn tròn AkamaiCxO Roundtable 2022 với chủ đề: “An toàn an ninh mạng trong công cuộc chuyển đổi số”, diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào hai ngày 15 và 16 tháng 6, các đại diện Akamai cùng các khách mời trong ngành Thương mại và Thương mại điện tử đã có những chia sẻ và cập nhật mới nhất về các xu hướng chính trong kinh doanh trực tuyến, cách các cuộc tấn công mạng diễn ra và gây ảnh hưởng, thiệt hại đến doanh nghiệp nói chung và ngành Thương mại điện tử nói riêng, cũng như trao đổi và thảo luận phương pháp giữ an toàn hệ thống và nâng cao trải nghiệm người dùng trong hoàn cảnh các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Cũng tại đây, Ông Ashvini Singhal - Giám đốc cấp cao - Quản lý sản phẩm, Akamai Châu Á Thái Bình Dương & Nhật Bản chia sẻ dịch vụ bảo mật của Akamai được nhiều thương hiệu quốc tế về thương mại điện tử tại Hoa Kỳ, Singapore,…đánh giá cao khi mang lại hiệu quả, tốc độ triển khai nhanh chóng mà không can thiệp vào hệ thống hiện tại với chi phí đầu tư ban đầu thấp, đồng thời tối ưu chi phí vận hành. Tại Việt Nam, Akamai hiện có gần 800 máy chủ và sẽ là nền tảng bảo mật dữ liệu tuyệt vời cùng độ thích ứng cao với hạ tầng công nghệ cho doanh nghiệp trong nước. Trong thời gian tới, Akamai sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối để có thể mang các giải pháp bảo mật tiếp cận nhiều hơn đến các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp trong ngành Thương mại điện tử nói riêng.

Phương Dung