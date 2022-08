Dùng video call mạo danh công an để lừa chiếm đoạt tài sản người dân

Nhiều phản ánh của người dân về hệ thống kỹ thuật do Trung tâm VNCERT/CC quản lý cho thấy, các cuộc gọi giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tinh vi, dùng cả video call nhằm tạo lòng tin.

Thủ đoạn giả danh công an để lừa đảo ngày càng tinh vi

Theo thông tin từ Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT/CC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, mới đây, chị N.B hiện sống tại Hà Nội cho biết đã bị một nhóm người giả danh công an lừa đảo. Đối tượng gọi điện thoại, đọc đúng thông tin cá nhân của chị B gồm: số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng, năm sinh và thông báo vào ngày 23/7 chị B có mặt ở thành phố Đà Nẵng liên quan tới một vụ tai nạn giao thông.

Sau khi chị B khẳng định bản thân không hề có mặt ở Đà Nẵng vào ngày 23/7, các đối tượng tiếp tục thông báo có thể chị B đã bị lợi dụng thông tin cá nhân để thuê xe và yêu cầu chị vào Đà Nẵng tới cơ quan công an để phối hợp điều tra.

Nhóm đối tượng còn đưa ra trường hợp nếu chị B không vào Đà Nẵng được sẽ giúp làm hồ sơ báo án online (ghi thông tin số hóa đơn, ngày xe gây tay nạn, số hiệu đăng ký xe, đơn vị cho thuê xe…) bằng cách gọi video và cuộc gọi ghi âm xác thực. Họ yêu cầu chị khai báo thông tin cá nhân cũng như tài khoản ngân hàng. Đặc biệt, người dân phải tự chứng minh không có ai ở bên cạnh bằng cách gọi video, còn phía họ chỉ lộ phần ngang người với chiếc áo quân phục của ngành công an.

Sau khi chắc chắn chị B ở nhà một mình, nhóm đối tượng tiếp tục thông báo có 1 tài khoản ngân hàng BIDV được lập từ mã số thẻ Căn cước công dân của chị liên quan đến một đối tượng buôn bán ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới mấy chục tỷ đồng. Chúng còn đe dọa rằng vì chị có liên quan đến đối tượng buôn bán ma túy nên sẽ có lệnh triệu tập bắt tạm giam.

Trong quá trình trao đổi, nhóm đối tượng lừa đảo luôn yêu cầu chị B phải giữ bí mật, không được tiết lộ người thân để đảm bảo không rò rỉ thông tin “mật”, nếu không chị sẽ bị phạt tù 3-5 năm. Không dừng ở đó, đối tượng còn tra hỏi nạn nhân “Dùng những tài khoản nào?”, “Lần giao dịch tiền nhiều mất là bao nhiêu?”, “Trong tài khoản còn bao nhiêu tiền?”… Khi đó, nhận thấy điểm bất thường, chị B nói sẽ đến trực tiếp cơ quan công an thành phố Đà Nẵng để làm rõ vấn đề. Lúc này, đối tượng giả vờ mạng yếu rồi tắt máy.

Trường hợp nêu trên là 1 trong rất nhiều tình huống mạo danh cơ quan công an đã được người dân phản ánh về hệ thống tiếp nhận, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (qua đầu số 5656) do Trung tâm VNCERT/CC quản lý. Trong đó, có những người lo sợ sẽ bị vướng vòng lao lý nên đã chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Làm gì để không sập bẫy lừa đảo?

Hồi tháng 6, VNCERT/CC từng từng cảnh báo 1 trong 5 thủ đoạn được các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều là giả danh công an, tòa án gọi điện thông báo người dân có liên quan đến vụ án và yêu cầu bị hại chuyển tiền phục vụ công tác điều tra, xử lý. Thực tế, đã xảy ra nhiều vụ với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn, từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Theo VNCERT/CC, các cuộc gọi giả danh cơ quan công an để lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. (Ảnh minh họa: Internet)

Dù các cơ quan chức năng của Bộ Công an và Bộ TT&TT liên tục có cảnh báo người dân cần cảnh giác với những hình thức lừa đảo trực tuyến trong đó có thủ đoạn giả danh công an, song theo đại diện Trung tâm VNCERT, đến nay vẫn có nhiều người mất cảnh giác và bị sập bẫy.

Qua theo dõi hệ thống tiếp nhận, phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác (qua đầu số 5656), VNCERT/CC tiếp tục ghi nhận nhiều phản ánh của người dân về việc nhận được tin nhắn, cuộc gọi giả danh cơ quan công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng lưu ý, cuộc gọi giả danh ngày càng tinh vi và sẵn sàng sử dụng video call để tạo lòng tin với nạn nhân.

Để không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo qua mạng, chuyên gia Trung tâm VNCERT/CC một lần nữa khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu.

VNCERT/CC cũng lưu ý, khi làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương và không yêu cầu người dân cung cấp tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng.

“Ngay sau khi nhận thấy bản thân có dấu hiệu bị lừa đảo và không thể liên lạc lại được với đối tượng lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi mình cư trú (công an xã, phường, thị trấn, đồn công an, trạm công an…) để được giải quyết kịp thời”, Trung tâm VNCERT/CC khuyến cáo.

Vân Anh